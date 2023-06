Torna “Battiti Live”: il look proibito di Elisabetta Gregoraci

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci, giornata di shopping con Nathan: look total black e spacco vertiginoso

Battiti Live sta per tornare e scaldare la nostra estate: è un appuntamento musicale imperdibile, condotto ormai egregiamente da Elisabetta Gregoraci. Come sempre, su Instagram, la conduttrice ha condiviso l’anticipazione del suo look. Per la prima serata, un outfit davvero proibito, un abito nero trasparente cut out.

Battiti Live, il look di Elisabetta Gregoraci per la prima serata

C’è impazienza verso il ritorno di Battiti Live, tra gli appuntamenti imperdibili dell’estate. Naturalmente, alla conduzione ritroviamo Elisabetta Gregoraci, che ha raccolto la sfida in modo davvero impeccabile. La showgirl e conduttrice ha dimostrato il suo talento sul palco, mantenendo alti gli ascolti, anche se non sono mancate le gaffe nel corso degli anni.

Per la prima serata, la Gregoraci ha mostrato il look scelto su Instagram. Pazzesco, a dir poco, ma è sempre stata maestra di stile sui palchi delle piazze della Puglia. Come riportato da Fanpage, per il via alla nuova edizione di Battiti Live, la showgirl ha portato con sé ben 5 trolley. Naturalmente, il fashion per la Gregoraci è immancabile, e il suo stile è uno dei nostri preferiti.

Di certo, il primo look è favoloso a dir poco: per il debutto, ha optato per un grande classico, ovvero il total black. E non avrebbe potuto scegliere meglio. Su Instagram, il post ha raccolto tantissimi commenti positivi. Un abito lungo nero, con gonna trasparente e bodysuit, ma il dettaglio a far perdere la testa è sicuramente il taglio cut-out triangolare con scollatura incrociata. La firma? Dan More. E il prezzo è proibitivo: ben 1350 euro.

Per completare il suo look, la Gregoraci ha optato per una coda di cavallo alta e sandali neri con tacco vertiginoso. Insomma, non manca proprio nulla: ci sono tutti i dettagli per dire “wow”. L’underboob, poi, è ormai in piena tendenza. La moda del momento, insomma. In realtà, ad averla sdoganata è stata Lady Gaga, che con i suoi look ci ha sempre ammaliati. Nessuno scandalo, però: è giusto sentirci libere di esprimere noi stesse, senza cadere nei soliti cliché.

Battiti Live: le date e quando e dove vederlo in TV

Ormai lo sappiamo: non è estate senza Battiti Live. Un appuntamento che ha raccolto l’eredità degli show musicali di un tempo, mantenendo la leggerezza e il brio delle classiche serate estive italiane, tra musica e balli in piazza. Naturalmente, i grandi protagonisti sul palco sono proprio gli artisti e i loro tormentoni, le canzoni che proprio non sappiamo toglierci dalla testa e che ci portano subito al mare, coi piedi sulla spiaggia e la voglia di concederci un cocktail colorato.

La prima tappa di Battiti Live è partita da Bari, il 21 giugno. Ovviamente tanti gli artisti, da Fedez a Elodie, da Annalisa a Marco Mengoni. La musica però non si esaurisce con la data di Bari: sono previsti tanti altri appuntamenti, come a Gallipoli. Ma quando possiamo vedere Battiti Live in TV? E dove? Ovviamente, appuntamento fisso su Italia1, che ripropone ogni anno tutte le tappe, a partire dal 4 luglio 2023. Le puntate in totale sono sei, e lo show va avanti fino alla metà di agosto.