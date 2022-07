Elisabetta Gregoraci lascia senza fiato a “Battiti Live” e fa dimenticare l’errore

A Battiti Live Elisabetta Gregoraci svela il suo fisico statuario con look sensazionali, come il completo fucsia con top ad alta seduzione che ha fatto dimenticare anche il piccolo errore durante la presentazione della puntata di Gallipoli. Ma procediamo con ordine.

Elisabetta Gregoraci, concorrenza a Battiti Live

A 42 anni Elisabetta Gregoraci ha un fisico spaziale, d’altro canto non può permettersi cedimenti dato che a Battiti Live la “concorrenza” è altissima. A cominciare dalla bellissima Mariasole Pollio che però ci ha confessato che con Elisabetta e Alan Palmieri sono una famiglia, ormai fanno squadra da diversi anni. E poi naturalmente ci sono tutte le affascinanti star che si esibiscono sul palco itinerante, una fra tutte Elodie, vera regina dell’estate.

Dunque, la Gregoraci non può essere da meno e ogni puntata sfoggia look meravigliosi che decisamente non sono alla portata di tutte. Nella puntata di Battiti, andata in onda il 19 luglio, Elisabetta aveva osato con un lungo abito verde a sottoveste dagli spacchi profondissimi che però l’hanno tradita. A causa del vento la stoffa leggera si è sollevata svelando la lingerie nera che la presentatrice ha cercato in tutti i modi di coprire, fallendo però nell’intento.

Elisabetta Gregoraci, il top che solo lei può permettersi

Memore delle difficoltà causate dagli spacchi, Elisabetta ha optato per la registrazione successiva, andata in onda il 26 luglio, un outfit provvisto di pantaloni, dal taglio anni Settanta, in stile disco. Ma a far girare la testa ci ha pensato con un top asimmetrico, con cut out, molto di tendenza quest’anno, sul décolleté perfetto, che decisamente lascia poco all’immaginazione, e sulla schiena. Mentre l’orlo corto esalta gli addominali d’acciaio e la pancia piatta con cui ha deliziato i suoi fan. Il completo fucsia è stato realizzato dallo stylist Giuseppe Dicecca e abbinato a delle décolletée dal tacco killer, altissimo e sottilissimo. La Gregoraci ha raccolto i lunghi capelli in una treccia che porta a lato, bracciali e anelli decorano polsi e dita laccate di rosso.

Fonte: Ufficio stampa Mediaset

Condividendo il suo look su Instagram, la conduttrice ha mandato i suoi follower in visibilio e i complimenti non si sprecano. “Esco pazzo per il rosa! 💓🌈 Esco pazzo per i tuoi look sooo Fab!”. “Sexy e sei bellissima vestita tutta di rossa sei la mia preferita”, “Sei bellissimaaaaa affascinante e bravissima”. “Sei tu la FAVOLA più bella 💓💓💓”. ” Brilli, sono innamorata del tuo sorriso grande, della felicità che traspare dai tuoi occhi e di questo look, sei stupenda, la nostra tutta cuore✨😍💘💘💘”. “Semplicemente stupenda…questo outfit fantastico 👏❤️”.

Elisabetta Gregoraci, gaffe cancellata

Il look stratosferico cancella anche la piccola gaffe di cui Elisabetta si è resa protagonista. Durante la registrazione della puntata, ha presentato Alvaro Soler come Alvaro Soleil. Accortesi dell’errore, prima di andare in onda, Mediaset ha cancellato l’errore chiedendo alla Gregoraci di doppiare se stessa.

