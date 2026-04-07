Elisabetta Gregoraci, gli addominali scolpiti oscurano Alice Campello, sola ai Rolex di Monte-Carlo

IPA Elisabetta Gregoraci, 10 bikini (con addominali d’acciaio) che hanno fatto la storia

Elisabetta Gregoraci non passa mai inosservata, soprattutto in un contesto come quello dei Rolex Monte-Carlo Masters, dove lo stile si muove su un equilibrio sottile tra eleganza rilassata e rigore quasi aristocratico. Tra spalti affacciati sul mare e hospitality esclusive, il dress code non è scritto, ma si percepisce chiaramente. Ed è proprio qui che il look della showgirl accende la conversazione.

Accanto a lei, tra gli ospiti dell’evento, anche Alice Campello, presente senza Álvaro Morata. Una presenza più discreta, lontana dai riflettori più diretti, ma che aggiunge un ulteriore livello di lettura a questa giornata monegasca fatta di tennis, mondanità e stile.

Elisabetta Gregoraci ai Rolex di Monte-Carlo: il bianco che divide

Elisabetta Gregoraci sceglie il bianco totale, una palette che a Monte-Carlo funziona sempre. Luminoso, pulito, perfettamente in linea con il contesto. Ma è la costruzione del look a spostare l’attenzione.

Il punto di partenza è un reggiseno a triangolo, portato a vista, che diventa il fulcro dell’outfit. Sopra, una camicia smanicata lasciata completamente aperta, che crea movimento ma non copre mai davvero. Sotto, pantaloni bianchi dal taglio dritto, leggermente cropped, con cintura nera a contrasto che segna il punto vita.

Ai piedi, décolleté nere a punta, lucide, che riportano il look su un terreno più classico, quasi a bilanciare il resto. Gli accessori restano minimali: bracciali sottili, qualche bagliore dorato, niente che rubi la scena.

Il risultato è un look che sicuramente colpisce, che si fa notare, ma che si allontana da quell’idea di eleganza più composta e raffinata che spesso associamo a eventi come questo. Non c’è nulla di “sbagliato” in senso stretto, ma la scelta di lasciare il reggiseno protagonista e così esposto sposta il messaggio su un piano più audace, meno chic.

È un’immagine forte, decisa, anche molto contemporanea se vogliamo, ma che difficilmente si inserisce nella tradizione più sofisticata di Monte-Carlo.

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Quando il look parla più del contesto

Il punto interessante non è tanto il singolo capo, quanto l’effetto complessivo. Il mix tra lingerie a vista, camicia aperta e pantalone sartoriale crea un contrasto evidente tra due linguaggi diversi.

Da una parte, la sensualità diretta, quasi dichiarata. Dall’altra, un tentativo di struttura più elegante attraverso il taglio dei pantaloni e la scelta delle décolleté. Ma il bilanciamento non è perfetto.

In un contesto come quello dei Rolex Monte-Carlo Masters, dove anche la semplicità è sempre calibrata, questo tipo di styling rischia di risultare un po’ fuori tono. Non perché sia eccessivo in senso assoluto, ma perché non dialoga fino in fondo con l’ambiente che lo circonda.

Monte-Carlo ha un suo codice, fatto di dettagli, di misura, di eleganza che non ha bisogno di esporsi troppo. E quando si rompe questo equilibrio, il risultato è inevitabilmente più divisivo. Elisabetta Gregoraci, da questo punto di vista, sceglie consapevolmente di stare su un altro registro. Più diretto, più immediato, meno filtrato.

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Alice Campello, presenza discreta senza Morata

Dall’altra parte, Alice Campello si muove in modo completamente diverso. La sua presenza ai Rolex di Monte-Carlo, senza Álvaro Morata, è più silenziosa, meno costruita per attirare l’attenzione.

Alice resta fedele a quella cifra stilistica che conosciamo bene: pulita, curata, mai sopra le righe. Anche senza entrare nel dettaglio del suo outfit, è chiaro come il suo approccio sia opposto. Dove Elisabetta Gregoraci sceglie di esporsi, Alice Campello si sottrae. Dove una costruisce un’immagine forte e immediata, l’altra preferisce un’eleganza più trattenuta.

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