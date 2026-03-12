Alice Campello come Chiara Ferragni, la richiesta di Morata sui figli

Perché Alice Campello non mostra più i figli sui social? Una scelta che ricorda quella di Chiara Ferragni dopo la separazione e che nasconde una richiesta precisa

Amiche da tempo e protagoniste dello stesso universo digitale, Alice Campello e Chiara Ferragni condividono oggi anche un destino simile. Due delle influencer più seguite in Italia, entrambe alle prese con la fine di un matrimonio e con una nuova vita da costruire, tra lavoro, maternità e milioni di follower che continuano a seguirle ogni giorno.

E c’è un altro dettaglio che le accomuna: la gestione dei figli sui social. Dopo la fine delle rispettive relazioni, sia Alice sia Chiara hanno dovuto ridefinire il modo in cui raccontare la propria famiglia online. Una conseguenza forse inattesa della separazione, soprattutto per chi è abituato a condividere molto sul web, ma che ha inevitabilmente cambiato il loro modo di condividere la quotidianità con il pubblico.

Perché Alice Campello non mostra più i figli sui social

Alice Campello ha costruito negli anni un rapporto diretto con i suoi follower, condividendo non solo contenuti di lavoro ma anche tanti momenti della sua vita privata. La sua famiglia è stata spesso protagonista di foto e video che raccontavano la vita tra casa, viaggi e impegni professionali. Proprio per questo, molti utenti non hanno potuto fare a meno di notare che nell’ultimo periodo non sono più apparsi i volti dei quattro figli. Ripresi solo di spalle o coperti con dei cuoricini.

La stessa Campello, che ha da poco compiuto 31 anni, ha spiegato tutto in un commento su Instagram. “Perché non mostro la faccia dei bambini? Solo perché è quello che vuole loro padre e lo rispetto”, ha fatto sapere.

Alvaro Morata ha dunque chiesto alla sua ormai ex moglie di non mostrare più i volti di Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella. Un’ammissione, quella di Alice, che conferma di fatto la separazione dal calciatore del Monza.

Gli ex coniugi non hanno mai rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo, scegliendo di vivere la fine del loro rapporto nella maniera più riservata possibile. Il giocatore ha fatto uno strappo alla regola nel programma tv spagnolo Fiesta: “Stiamo soffrendo perché siamo due persone che si amano, ma non ci capiamo”.

Il parallelismo con Chiara Ferragni e Fedez

La vicenda tra Alice Campello e Alvaro Morata ricorda, per certi aspetti, quella che negli ultimi mesi ha coinvolto Chiara Ferragni e Fedez. In entrambi i casi, infatti, la fine della relazione ha avuto conseguenze anche sul modo in cui i figli vengono mostrati sui social.

Dopo la separazione dei Ferragnez, i piccoli Leone e Vittoria sono progressivamente scomparsi dai contenuti pubblicati online. Una scelta significativa, soprattutto considerando che per anni i bambini erano stati parte integrante del racconto social della famiglia, seguitissimo da milioni di utenti.

A spiegare il cambiamento è stato lo stesso Fedez durante un’intervista nel programma Belve, dove ha raccontato la volontà di proteggere maggiormente i figli e di ridefinire il modo in cui la loro vita viene condivisa online.

La situazione appare però diversa a quella della Campello e Morata. Se l’influencer veneziana e il calciatore sembrano aver mantenuto un rapporto cordiale dopo la separazione, tra la Ferragni e Fedez i rapporti restano più tesi. A quanto pare i due comunicherebbero soprattutto tramite avvocati o intermediari.

A pesare sulla vicenda sarebbero anche i presunti tradimenti attribuiti al rapper. Differente il quadro nel caso di Morata: nonostante alcune voci su una possibile terza persona, il calciatore non avrebbe mai mancato di rispetto all’ex moglie.