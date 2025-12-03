Perché Alice Campello e Morata sono di nuovo in crisi, “c’è una terza persona”

Alice Campello e Alvaro Morata, la nuova crisi che scuote la coppia: tra silenzi, terze persone e vecchie ferite mai chiuse

Tra Alice Campello e Alvaro Morata è tornata la tempesta. Di nuovo. A soli dieci mesi dalla riconciliazione, che ha fatto gioire i fan più romantici, la coppia si trova al centro di una nuova crisi, più rumorosa del previsto e allo stesso tempo avvolta in un silenzio che fa discutere.

E mentre i diretti interessati scelgono di non parlare – ma hanno tolto alcuni riferimenti coniugali sui rispettivi account social – a riempire il vuoto ci pensano i media spagnoli, che da giorni alimentano un vortice di indiscrezioni, rivelazioni e retroscena.

L’ultima ha sorpreso un po’ tutti: tra Alice e Morata ci sarebbe l’ombra di una terza persona.

Morata ha tradito Alice Campello? No, ma ci sarebbe una terza persona

L’ultima voce, la più chiacchierata, sulla nuova crisi tra Alice Campello e Morata arriva dal giornalista Kike Quintana, che durante una puntata del programma spagnolo El Tiempo Justo ha sganciato la bomba: “C’è una terza persona coinvolta nella relazione. Da parte di Alvaro“.

Una frase che ha incendiato subito i social. Quintana, però, ha precisato che non si tratta di infedeltà, ma di una presenza che Alice non riuscirebbe più a tollerare. Il nome resta un mistero: potrebbe trattarsi di un familiare? Un membro del suo entourage? Nessuno lo sa, ma l’ipotesi è bastata per alimentare nuovi dubbi.

Il giornalista si è spinto oltre, lasciando intendere che la situazione potrebbe essere più grave di quanto sembri: “La mia cerchia ristretta conferma che la coppia non supererà questa crisi ed è destinata a separarsi.”

Parole pesanti, che arrivano mentre – sempre secondo i media spagnoli – la famiglia Campello osserva tutto con crescente preoccupazione. In particolare il padre di Alice, sarebbe “molto allarmato” dal delicato equilibrio emotivo di Alvaro, che in passato non ha nascosto di aver sofferto di depressione. Un fantasma che, secondo alcune fonti, continuerebbe ad affacciarsi nella vita dell’attaccante.

“Morata ha molto spesso delle ricadute. Non solo con la coppia, ma anche con se stesso”, ha ribadito il cronista.

Il motivo della nuova crisi tra Alice Campello e Morata

Il quadro si complica ulteriormente con le rivelazioni di un altro giornalista spagnolo, Javi Hoyos, che parla di una frattura nata dagli stessi motivi della crisi precedente: differenze di vedute, incomprensioni mai superate, tensioni che riaffiorano come cicatrici mai completamente guarite.

“Questa crisi nasce dallo stesso problema della prima volta: non vanno d’accordo su certe cose. Ma entrambi stanno lottando per la famiglia che condividono, soprattutto con l’avvicinarsi del Natale, e vogliono minimizzare il clamore che circonda questa situazione. Stanno lottando per il loro amore reciproco e per la famiglia che hanno costruito, che è ciò a cui tengono di più”

Tra le varie divergenze ci sarebbe poi un dettaglio rivelato da Leticia Requejo: ad Alvaro Morata non sarebbe piaciuto che Alice Campello, negli ultimi mesi, abbia parlato pubblicamente della loro precedente rottura. Troppa esposizione, troppi dettagli privati – come quello dell’uso di farmaci da parte di entrambi – che avrebbero infastidito il giocatore.

“Sembra che Alice parli più alla stampa della sua precedente rottura con Alvaro che a lui. Ad Alvaro non è piaciuto che lei abbia fornito dettagli su quanto accaduto un anno fa”

Eppure, nonostante tutto, non sarebbe ancora finita. Il direttore di Semana, Jorge Borrajo, ha assicurato che i due starebbero tentando con tutte le forze di salvare il loro matrimonio: “Si amano molto, ma sono ancora in un periodo di riconciliazione. Non hanno ancora trovato un equilibrio“.

Una frase che dice già tutto: nessuna decisione è stata presa, nessuna porta è stata chiusa. Ma la strada per ricostruire la serenità sembra ancora lunga, e il finale – almeno per ora – non è scritto.

