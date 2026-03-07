Alice Campello, primo compleanno senza Morata. Abito da 900 euro, torta chic e invitati Vip

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Alice Campello

Alice Campello spegne 31 candeline. È il primo compleanno senza Alvaro Morata: dopo dieci anni insieme e quattro figli la coppia è scoppiata. La riconciliazione che aveva fatto sognare i più romantici alla fine ha portato ad un’altra separazione. E l’imprenditrice e influencer veneziana, che non sta vivendo di certo un periodo semplice, ha scelto di consolarsi con le amiche più care. Molti volti noti dello showbiz, come Chiara Ferragni e Diletta Leotta.

Il 31esimo compleanno di Alice Campello

Alice Campello ha festeggiato il suo 31esimo compleanno prima con i figli, in un’atmosfera prettamente casalinga, e una torta con frase simpatica: “Not aging, just upgrading”, ovvero “Non sto invecchiando, sto solo facendo un upgrade”.

Poi ha radunato le sue amiche più intime in una sala riservata di Casa Cipriani, uno dei locali più noti ed esclusivi di Milano. Tra le invitate, nomi popolari del mondo dei social e dello spettacolo come Chiara Ferragni, Diletta Leotta, Chiara Biasi, Cristina Marino (la moglie di Luca Argentero), Michela Quattrociocche, Vicky Varga (l’ex fidanzata del calciatore Graziano Pellè).

La serata è trascorsa tra risate, piatti della tradizione milanese e selfie prontamente condivisi sui social e subito diventati virali.

Per l’occasione, la Campello ha scelto un abito nero drappeggiato firmato Nina Ricci, con collo alto e schiena scoperta del valore di 900 euro mentre per l’acconciatura ha optato per una coda alta e tirata che metteva in risalto il suo viso.

Al termine della serata è apparsa una torta decorata con le meringhe scultura e la scritta “Since 1995”. Si tratta più precisamente della Vanilla Meringue Cake, uno dei dessert simbolo di Casa Cipriani a Milano.

Non solo tra i più richiesti ma un vero e proprio emblema del marchio fondato da Giuseppe Cipriani e oggi è presente in tutti i menu dei ristoranti Cipriani nel mondo.

Il dolce si compone di più strati di pan di Spagna e crema alla vaniglia, impreziositi da meringhe italiane “fiammeggianti” cosparse di cannella, che conferiscono al dessert un aspetto quasi scultoreo. La leggerezza della consistenza e il gusto delicato ne fanno una delle creazioni più apprezzate.

Le fette singole della Vanilla Meringue Cake sono in vendita a 20 euro, mentre la torta intera, composta da sette fette, costa poco più di 180 euro.

Gli auguri di Alvaro Morata

Nonostante la separazione, Alice Campello ha ricevuto gli auguri del suo ormai ex marito. Alvaro Morata ha condiviso tra le sue storie di Instagram una foto dell’ex moglie aggiungendo un messaggio semplice ma significativo: “Buon compleanno! Goditi la tua giornata”, con tanto di emoji a forma di cuore.

Un gesto che conferma come, nonostante la fine del matrimonio, Morata e Alice mantengano un rapporto cordiale e rispettoso, mettendo al primo posto il bene dei loro quattro figli. I gemelli Alessandro e Leonardo, di sette anni, Edoardo di cinque e la piccola Bella, di tre

Di recente, intervistato da Alexia Rivas nel programma tv spagnolo Fiesta, Morata ha spiegato: “Stiamo soffrendo perché siamo due persone che si amano, ma non ci capiamo”, precisando che la crisi non è legata a relazioni extraconiugali.

Mai nessuna dichiarazione pubblica è invece arrivata da parte di Alice Campello, che preferisce vivere questa seconda rottura nella maniera più riservata possibile.