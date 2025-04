Chiara Ferragni torna ad attaccare Fedez, nuove rivelazioni sui tradimenti

Fonte: Getty Images Chiara Ferragni

Nessuna intervista in tv o su qualche patinata rivista, Chiara Ferragni continua a raccontarsi sui social, da tempo il suo mondo. Su TikTok ha condiviso nuove rivelazioni sulla fine del suo matrimonio con Fedez. Un grande dolore per l’imprenditrice digitale, arrivato nel bel mezzo dello scandalo del pandoro che ha danneggiato la sua carriera. Un grande dolore che ancora oggi fa male.

Le rivelazioni di Chiara Ferragni sul divorzio con Fedez

“Ci hai messo sei anni di corna senza fine per capire questo? Conveniva anche a te, eccome se ti conveniva. Ci avete costruito un impero sui Ferragnez e ora cerchi l’amore eterno?”, ha commentato senza pietà un’utente sul web. Parole che hanno profondamente ferito Chiara Ferragni, che però non è rimasta a guardare, anzi.

“Che cosa cattiva da scrivere a una persona che ha scoperto dopo essere stata lasciata da un giorno all’altro di essere anche stata presa per il c**o per tutti questi anni”, ha risposto con schiettezza l’influencer, riferendosi così alle famigerate scappatelle di Fedez tra cui la presunta storia clandestina con Angelica Montini.

Poi Chiara ha risposto ad altri follower, puntualizzando ancora una volta: “Con Federico ero davvero innamorata”. E ancora: “I miei amori? In passato non ho avuto molta fortuna, ma resto sempre una romantica”.

Ha aggiunto con una certa dose di filosofia: “Perché spesso scegliamo partner sbagliati? Tendiamo ad attrarre persone tossiche perché il nostro cervello riconosce quel tipo di dinamiche. Purtroppo, in ogni relazione commettiamo errori, spesso legati a traumi, insicurezze o a schemi ripetitivi che non riusciamo a interrompere”.

Malgrado la lontananza tra i due – oggi i Ferragnez non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto e per quanto riguarda la gestione dei figli comunicano tramite terze persone – sembra che Chiara pensi ancora al cantante.

Tanto che di recente una reazione social dell’influencer ha riacceso infatti le speranze dei fan della coppia. Chiara Ferragni ha condiviso un video in cui ha svelato i suoi diversi soprannomi: “Chiara Ferragni per tutti. La Ferry per i veri fans. Chiara per chi mi ha appena conosciuta. Caia per mia mamma. Sis per le mie sorelle. Amore o amour per gli amici che sono famiglia. Ferry quando mi prendono in giro i besties. Mamma per le due personcine più importanti per me. Per tutti vorrei essere solo io, libera come in questi giorni”.

La lista di nomignoli, però, è stata ulteriormente allungata da un suo sostenitore con un commento: “Una volta era anche patata”. Ovvero il nome con cui la chiamava Fedez e lei ha reagito con un cuore a questo ricordo, stupendo più di qualcuno.

Chiara Ferragni e la relazione con Giovanni Tronchetti Provera

Nonostante il dolore del passato, oggi Chiara Ferragni sembra aver ritrovato una certa serenità con il nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera. Certo non mancano le difficoltà, pare dovute ad alcuni pregiudizi della famiglia di lui, ma da parte della coppia c’è la volontà di andare avanti. Entrambi credono molto in questo amore, soprattutto Chiara, più che mai desiderosa di un amore sincero dopo la delusione con Fedez.