Le ultime mosse social di Chiara Ferragni hanno fatto presupporre che non si sia ancora del tutto spento il suo sentimento per Fedez, per cui proverebbe nostalgia

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Alcuni amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, canta Antonello Venditti in una delle sue hit più amate, Amici mai, ma questa massima romantica potrebbe rappresentare anche la relazione di Chiara Ferragni e Fedez? Dopo anni d’amore, un matrimonio da favola e l’arrivo di due figli, Leone e Vittoria Lucia Ferragni, l’idillio si è rotto improvvisamente e il cantante e l’influencer hanno preso due strade diverse.

Malgrado entrambi si sono lasciati andare a nuove relazioni amorose e hanno affermato di non voler tornare indietro sui loro passi, sembra che Chiara Ferragni soffra ancora per la separazione dal marito, come svelato da alcuni recenti indizi social.

Chiara Ferragni, il soprannome che le aveva dato Fedez

Chiara Ferragni sembra essere tornata più forte di prima dopo il periodo di crisi vissuto dopo la fine del suo matrimonio con Fedez e i problemi professionali derivati dallo scandalo del Pandoro. A riportare il sorriso sul volto dell’imprenditrice digitale anche un nuovo amore, l’imprenditore Giovanni Trochetti Provera, con cui fa coppia fissa da diversi mesi e, anche se negli ultimi tempi i due sembravano vivere un periodo di crisi, adesso sembra essere tornato il sereno tra di loro.

Fedez, invece, si è mostrato in pubblico con diverse ragazze da quando ha chiuso la sua relazione amorosa ma sembra non aver cominciato nessuna nuova relazione stabile.

Malgrado l’apparente lontananza tra i due, sembra che Chiara Ferragni pensi ancora al cantante e possa ancora provare dei forti sentimenti per lui. Di recente una reazione social dell’influencer ha riacceso infatti le speranze dei fan della coppia. Chiara Ferragni aveva condiviso un video su Tik Tok in cui svelava i suoi diversi soprannomi: “Chiara Ferragni per tutti. La Ferry per i veri fans. Chiara per chi mi ha appena conosciuta. Caia per mia mamma. Sis per le mie sorelle. Amore o amour per gli amici che sono famiglia. Ferry quando mi prendono in giro i besties. Mamma per le due personcine più importanti per me. Per tutti vorrei essere solo io, libera come in questi giorni”.

La lista di nomignoli, però, è stata ulteriormente allungata da un suo sostenitore con un commento: “Una volta era anche patata”. Si trattava del nome con cui la chiamava Fedez e lei sembra aver messo un cuore a questo ricordo, stupendo alcuni utenti del web: “No vabbè ha messo like”. Che Chiara Ferragni senta un po’ di nostalgia di quegli anni d’amore con Fedez?

Chiara Ferragni, il tatuaggio con Fedez

Chiara Ferragni e Fedez hanno ottenuto la separazione ufficiale a dicembre 2024 e, in seguito, sono stati protagonisti di diversi scandali, conseguenti alle rivelazioni di Fabrizio Corona sul loro rapporto amoroso e sui presunti tradimenti che l’avrebbero caratterizzato. In ogni caso l’influencer sembra ancora pensare con affetto al suo ex marito, visto che anche condiviso un’Instagram story in cui era raffigurato un altro simbolo della sua relazione con il cantante. Si tratta del tatuaggio a forma di raviolo sorridente, che condivide con Fedez. L’imprenditrice, però, ha anche mostrato un altro tattoo presente sulle sue mani cui si trova scritto: “La Chiara che vorrei”.