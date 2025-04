Chiara Ferragni e Tronchetti Provera di nuovo insieme, crisi superata

Fonte: Getty Images Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stanno ancora insieme. La coppia ha superato la crisi dell’ultimo periodo che per qualche giorno ha allontanato l’influencer dal manager, dall’uomo che ha saputo ridarle il sorriso dopo la dolorosa separazione da Fedez e il Pandoro gate.

I due sono stati paparazzati mentre si scambiavano un tenero abbraccio, nel bel mezzo di una passeggiata mano nella mano: segno di un legame molto dolce e profondo a cui né Chiara né Giovanni vogliono assolutamente rinunciare.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera non si sono lasciati

Sembrava finito l’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, e pareva ci fosse anche chi aveva già stappato lo champagne (qualcuno aveva parlato della famiglia e gli amici di lui). E invece un brevissimo periodo di lontananza ha fatto capire all’imprenditrice digitale e al rampollo che il desiderio di stare insieme è più forte di tutto e tutti. Che c’è la voglia di andare avanti e superare ogni tipo di ostacolo.

Dopo un weekend trascorso da separati, si sono ritrovati e hanno ripreso la loro relazione da dove l’avevano interrotta. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi con il papà, la sorella e i figli della Ferry per festeggiare la serenità ritrovata. Ma cosa era successo tra Chiara e Tronchetti Provera?

Secondo la rivista di cronaca rosa, tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera ci sarebbe stata davvero una frattura negli scorsi giorni. Lui è partito per Portofino con i figli, mentre lei ha raggiunto un agriturismo nella Bergamasca con la famiglia. Lontani ma avvistati incollati al telefono, tra chiamate, messaggi e lacrime. Tutto però risolto nel giro di pochissime ore.

A La volta buona di Caterina Balivo, su Rai1, anche il direttore di Oggi, Andrea Biavardi, ha confermato che non c’è alcuna separazione tra Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: “Usciranno presto sul mio settimanale delle foto in cui sono molto giocosi e sereni insieme”, ha anticipato il giornalista. Una liaison che cresce con lo scorrere del tempo e che potrebbe diventare più importante che mai.

Tanto che Chiara non ha avuto problemi a presentare già il nuovo compagno a Leone e Vittoria, i figli che ha avuto da Fedez. E anche i bambini di Giovanni Tronchetti Provera hanno incontrato la 38enne.

I problemi di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Ma cosa era successo tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera? I problemi sarebbero sempre gli stessi, ovvero quelli che si vociferano da tempo.

“L’esposizione mediatica, i timori della famiglia di lui, le interferenze esterne. Chiara e Giovanni sono sempre molto disponibili con i fotografi, non si sono mai nascosti. Ma si muovono dentro un delicato campo, che è quello della riservatezza della famiglia Pirelli e Tronchetti Provera”, si legge sul magazine.

Giovanni è un top manager di Pirelli, è stato sposato con Nicole Moellhausen, dalla quale ha avuto tre figli. E, più di un anno fa, il matrimonio è finito, e non per volere di Giovanni. La notizia non è mai uscita, se non quando Giovanni ha iniziato a frequentare la Ferragni.

Del divorzio dei Ferragnez, invece, si sa tutto. E anche dei problemi della società di Chiara conseguenti al Pandorogate. Ma, insieme, la Ferragni e Giovanni sembrano aver trovato – almeno per ora – un equilibrio, un proprio angolo di pace.