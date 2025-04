“Tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetta Provera è finita”: l’indiscrezione

Chiara Ferragni sembrava aver trovato finalmente la serenità con Giovanni Tronchetti Provera, ma pare che il loro amore sia già arrivato al capolinea. A Milano infatti si mormora che tra l’influencer e l’imprenditore sia finita, e sembrerebbe che amici e parenti del rampollo Pirelli stiano festeggiando per la rottura: cosa sappiamo dell’ultimo scoop in casa Ferragni.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, l’indiscrezione sulla rottura

L’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera potrebbe essere già giunto a capolinea: l’indiscrezione arriva dalla giornalista Grazia Sambruna, che ha raccontato che nel capoluogo lombardo stanno diventando sempre più insistenti le voci sulla rottura della coppia, poco esposta mediaticamente ma da tempo sulla bocca di tutti.

“I suoi amici più stretti continuano a scrivermi che si sia lasciato con Chiara Ferragni. Ed esultano pure! O sono tutti pazzi oppure è proprio vero… Cominciano a diventare troppi perché non sia successo nulla“, ha fatto sapere una fonte alla giornalista.

Fino a qualche settimana fa l’influencer e il rampollo Pirelli sembravano più innamorati che mai: il settimanale Chi li aveva paparazzati in atteggiamenti intimi, mentre lo scorso mese erano stati “pizzicati” al concerto di Jovanotti come una qualsiasi coppia innamorata. Ma adesso le cose sarebbero cambiate: dopo mesi di frequentazione e un amore vissuto il più possibile lontano dai riflettori – soprattutto per volere del manager e della sua famiglia, che non ha mai amato l’attenzione mediatica – la loro storia sarebbe finita.

A rendere ancora più interessante lo scoop sarebbero le reazioni degli amici di Tronchetti Provera, che avrebbero comunicato la notizia “in toni gioiosi, festanti: una liberazione“, fa sapere Sambruna. Che aggiunge: “Premesso che, magari, si sarà trattato di una lite tra innamorati, per ora sembra che in questi giorni i piccioncini d’oro non si parlino nemmeno”.

A gongolare poi sarebbe soprattutto Cecilia Pirelli, madre del rampollo, che non ha mai visto di buon occhio la storia di Giovanni con l’influencer. “Sarebbe già pronta a sbocciare champagne, a bandire una loculliana festa per la fine di questa di relazione, da lei vista sin dall’inizio come una sorta di piaga d’Egitto”, fa sapere la giornalista. “Anche perché l’infliuencer, rinviata a giudizio, a settembre dovrà presentarsi in tribunale per rispondere dell’accusa di truffa aggravata, mentre le sue aziende crollano a picco. Non certo il tipo di immagine che la famiglia Tronchetti Provera vuole veder accostata al proprio nome”, conclude-

Fedez e Clara insieme, il presunto flirt

Nel frattempo, mentre tra Chiara Ferragni e Giovannni Tronchetti Provera sarebbe finita, Fedez è stato paparazzato insieme a Clara. Il settimanale Chi ha immediatamente gridato al flirt, ma secondo il giornalista Gabriele Parpiglia i due sarebbero solo amici: Soccini infatti è in vacanza col fidanzato in Giappone, mentre quello col rapper sarebbe solo un legame d’amicizia, sbocciato probabilmente durante l’ultimo Festival di Sanremo.

È possibile che i due stiano collaborando per un tormentone estivo e che si siano semplicemente incontrati per scrivere un nuovo brano a quattro mani. Sul versante sentimentale invece per Fedez tutto tace: dopo tanti gossip su di lui, oggi si professa single.