Chiara Ferragni e Provera al concerto di Jovanotti: sorrisi dopo i guai finanziari

C’è ancora spazio per sorridere per Chiara Ferragni, che dopo i guai finanziari con la sua società Fenice, fino a qualche giorno fa a un passo dal fallimento, è stata avvistata insieme al suo compagno, l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera. La coppia, che continua a mantenere un basso profilo, è stata fotografata al concerto di Jovanotti con bodyguard al seguito.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, basso profilo al concerto di Jovanotti

Sebbene in questo momento non stia attraversando un momento facile, Chiara Ferragni dal punto di vista sentimentale non può che dirsi serena: la storia con Giovanni Tronchetti Provera, nonostante venga vissuta lontano dai riflettori, procede a gonfie vele, come dimostrano le numerose paparazzate in giro per Milano (e non solo).

Infatti tra le migliaia di fan che hanno mandato sold out la prima delle dodici date milanesi del Palajova 2025 c’erano anche l’influencer e l’imprenditore. Le foto della coppia al concerto di Jovanotti al Forum di Assago sono state pubblicate dal giornalista Gabriele Parpiglia, che ha sottolineato ancora una volta che la loro storia d’amore ha dei “limiti” di esposizione mediatica imposti dalla riservatissima famiglia di lui.

“So che Cecilia Pirelli, ovvero la madre di Giovanni, è contraria a questa storia, tanto che avrebbe fatto togliere delle foto scattate da Chiara dai social”, aveva fatto sapere il giornalista. “Loro come famiglia sono sempre stati lontani dai riflettori, ma trovarsi in questa valanga, io credo che a prescindere dal cognome, è una cosa che ti fa malissimo”.

È pur vero però che la stessa Ferragni si è sbottonata sulla liason amorosa con il rampollo Pirelli: “Ho una relazione, sono molto, molto felice, lui è un bravissimo ragazzo, avevo bisogno di un bravo ragazzo come lui. È la cosa migliore che mi sia capitata quest’anno e spero continui così”, ha raccontato in una recente ospitata in Spagna.

A confermare l’amore anche la dedica social dell’imprenditrice digitale: tra le storie pubblicate da nel corso della serata infatti, ce n’è una che non è passata inosservata. In un video in cui Jovanotti canta “Il più grande spettacolo dopo il weekend”, Chiara ha scritto “Siamo noi”, seguite da un cuore e l’emoticon di una faccia commossa.

I guai finanzari di Chiara Ferragni, le strategie per evitare il fallimento

Se la vita sentimentale di Chiara Ferragni non potrebbe andare meglio, sul versante professionale ci sono ancora tante questioni da risolvere. L’imprenditrice digitale infatti ha dovuto fare i conti con una perdita di 10 milioni di euro della sua società Fenice, che ha azzerato il patrimonio aziendale.

Il socio Pasquale Morgese, che detiene il 27,5% delle quote, ha espresso dubbi sulla ricapitalizzazione della società, votando contro l’aumento di capitale e l’approvazione del bilancio, manifestando il proprio dissenso rispetto alla gestione attuale. Ma nel frattempo le sorti della società Fenice sembrano migliorare: dopo un periodo turbolento infatti grazie al voto favorevole di Sisterhood e Alchimia è stato varato il piano di rilancio della società, con un aumento di capitale di 6,4 milioni di euro, una cifra importante che consentirà all’azienda di ripianare le perdite e provare a pensare all’avvenire.