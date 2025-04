Fonte: IPA Fedez

Hanno partecipato insieme al Festival di Sanremo, uno con il brano Battito e l’altra con Febbre, ma pare che tra Fedez e Clara Soccini sia nata un’amicizia più profonda. Nulla che abbia a che fare con l’amore, anche se sono stati visti insieme a Milano, ma probabilmente qualcosa che riguardi la musica. Una cena non basta per definirli fidanzati, soprattutto perché lei è impegnata con un’altra persona e attualmente in vacanza insieme al fidanzato. Ma, quindi, cosa c’è di vero nel loro rapporto?

Il legame tra Fedez e Clara Soccini

Sarebbero solo amici. Dopotutto, le foto comparse sulle pagine di Chi non suggerirebbero qualcosa di diverso ma si sa, talvolta basta un’immagine per iniziare a fantasticare. E così, dopo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez è stato detto fidanzato con mezzo mondo della musica e dello spettacolo. Non sarebbe comunque questo il caso, dato che Clara Soccini sarebbe in vacanza con il suo fidanzato – come riporta su X Gabriele Parpiglia – smentendo così ogni voce che riguarda la remota possibilità che i due stiano insieme sentimentalmente.

Potrebbe trattarsi di una collaborazione professionale, dato che Fedez sta riprendendo lentamente con il suo lavoro dopo la buona prova di Sanremo, ma per il momento non ci sono annunci all’orizzonte. Potrebbe quindi trattarsi di una semplice amicizia, che non va oltre una cena come tra due persone normali. Di certo, non vi è nulla di sentimentale da indagare. I due si sono conosciuti meglio durante la partecipazione al Festival di Sanremo e hanno così consolidato il loro rapporto.

La nuova vita di Fedez

Da quando si è separato dalla moglie Chiara Ferragni, Fedez ha intrapreso un cammino che lo sta portando a riprendere completamente in mano la sua vita, ripartendo proprio dalla musica. Il Festival di Sanremo lo ha riportato sul palco con il brano Battito che ha dedicato crudamente alla depressione che l’aveva colpito nel 2023 dopo la diagnosi di tumore al pancreas e la conseguente operazione che aveva comunque portato alla sua guarigione.

Nel frattempo, il matrimonio è finito anche se rimangono i figli di crescere – Leone e Vittoria – che da tanto tempo non si vedono più sui social per volere di entrambi i genitori. I piccoli trascorrono così il loro tempo con entrambi i genitori che oggi appaiono lontanissimi dalla vita che hanno condotto da quando si sono sposati. “Ho chiesto a Chiara in questo momento di non pubblicare i volti dei bambini. Sto tutelando i miei figli da me stesso, in un momento come questo non voglio danneggiarli. Non posso permettermi che vengano interpretate male cose che riguardano i miei bambini”, aveva raccontato a Belve da Francesca Fagnani.

“Comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà la donna più importante della mia vita indipendentemente dal fatto che l’amore possa andare avanti o meno. Spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli”, aveva aggiunto, “Credo che i genitori, volenti o nolenti, siano traumi per i loro figli. Spero di essere il male minore per loro”. Dopo alcuni flirt che gli sono stati attribuiti dopo il divorzio, Fedez è tornato definitivamente single.