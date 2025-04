Fedez a cena con Clara Soccini, che succede tra i due?

Fonte: IPA Clara Soccini e Fedez

Dal palco dell’Ariston alle copertine di cronca rosa: Fedez e Clara Soccini sono stati protagonisti a Sanremo con Battito e Febbre, ma nelle ultime ore si parla di loro per altri motivi. Il rapper e l’ex protagonista di Mare Fuori, infatti, sono stati fotografati a cena insieme a Milano: chi pensava ad un flirt, ad ogni modo, resterà deluso. Secondo i ben informati, i due starebbero invece lavorando insieme ad un progetto.

Fedez e Clara Soccini a cena

Da quando ha detto addio a Chiara Ferragni, Fedez è stato ritratto in compagnia di diverse ragazze: flirt ipotetici mai confermati, ai quali, nelle ultime ore, sembra essersene aggiunto un altro piuttosto chiacchierato. Il rapper milanese è stato infatti pizzicato da Chi a cena a Milano con una famosa collega: Clara Soccini. Il settimanale di Alfonso Signorini, tuttavia, fa sapere che i due artisti si sono sì concessi un pasto da Vesta, il locale di Leonardo del Vecchio nel cuore di Brera, ma non si è trattato di un incontro a lume di candela. Con loro c’erano infatti anche Eleonora, l’assistente di Fedez e altri due amici.

Dopo cena, secondo quanto riporta il magazine, Fedez e Clara hanno preso un tavolo all’Armani Privè insieme al gruppo di amici, concludendo la serata in discoteca. Secondo diverse indiscrezioni i due artisti avrebbero deciso di incontrarsi per discutere i particolari di una collaborazione musicale. E gli indizi sui social sembrerebbero confermare l’ipotesi.

Lo scorso 12 marzo, infatti, Fedez aveva pubblicato sui social uno scatto in cui appariva di spalle nello studio di registrazione in compagnia di una cantante misteriosa, di cui non aveva voluto svelare l’identità. “Questa è grossa”, si era limitato a scrivere nella didascalia dell’immagine. I fan, tuttavia, avevano immediatamente riconosciuto in quella sagoma misteriosa proprio Clara Soccini: gli scatti milanesi, quindi, sembrerebbero supportare questa ipotesi, facendo pensare ad un nuovo featuring tra i due artisti. Molto probabilmente si tratterà di una hit estiva: Fedez è un vero e proprio habitué, e potrebbe aver scelto la cantante varesina per il suo nuovo brano stagionale.

La vita sentimentale di Clara e Fedez

In verità l’ipotesi di una possibile relazione tra Clara e Fedez è apparsa immediatamente poco plausibile, anche in virtù dello status sentimentale della cantante. La Soccini è infatti fidanzatissima con Jacopo Neri, un coetaneo con cui fa coppia dal 2022: “Io sono una persona che ha avuto alcune storielle anche da giovanissima, tra serie e meno serie. Una mi ha segnata molto. Ora sono innamorata e felicissima, questo ragazzo si chiama Jacopo, l’ho conosciuto proprio mentre stavo sbocciando e mi sentivo felice” aveva raccontato a Verissimo. I due sono molto riservati, e anche durante la settimana sanremese hanno cercato di tenere i riflettori lontani dalla loro relazione.

Molto diversa, invece, la situazione di Fedez: se Clara ha sempre tenuto separate carriera e vita privata, nel caso del rapper l’approccio è totalmente differente. Proprio a Sanremo, infatti, aveva portato una cover di Bella stronza con Marco Masini che, secondo i ben informati, avrebbe dedicato ad Angelica Montini, sua amante di lunga data. Al momento, tuttavia, il cuore di Federico Lucia sembrerebbe essere libero.