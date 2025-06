Clara ironizza sul flirt con Fedez, il dettaglio segreto sulle amiche

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Clara ironizza sul flirt con Fedez e si lascia andare a battute divertenti sul rapper. La cantante è stata ospite di Pulp, il podcast condotto proprio da Fedez con Mr Marra. Nel corso dell’intervista, rilasciata insieme a Ketama, l’artista ha risposto anche ad alcune domande sulla presunta storia d’amore con il rapper.

Nel corso della puntata del podcast, Mr Marra ha voluto lanciare una provocazione, approfittando della presenza in studio di Fedez e Clara.

“Visto che siamo in un podcast in cui si dice la verità – ha detto -, siamo arrivati ad un punto fondamentale in cui dobbiamo rispondere a tutte le persone che chiedono se la ship dell’estate sia vera”. L’artista ha atteso qualche secondo, poi ha scherzato: “È vera, io e Ketama stiamo insieme”.

Sia Fedez che Clara sono scoppiati a ridere, poi l’ex marito di Chiara Ferragni ha detto: “Io mi domando sempre se il mestiere del paparazzo abbia ancora senso farlo, mi riferisco anche robe grosse”. Facendo riferimento alla foto del presunto bacio fra Fedez e Clara immortalato in un ristorante di Roma.

Durante la puntata Fedez ha poi rivelato che gli piacerebbe lavorare con Clara, magari per realizzare insieme ad altri vip un film splatter. “Lei spacca, si diverte”, ha detto. A quel punto Clara ha rivelato che Fedez ha un debole per le amiche della cantante, smentendo di fatto l’esistenza di una storia d’amore. “Aggiungere anche Anna Pepe, e tutte le mie amiche che piacciono tanto a Federico”, ha concluso.

Clara e Fedez, amore o amicizia?

Sembrerebbe dunque che i due cantante, che hanno registrato insieme Scelte Stupide, tormentone dell’estate, non siano innamorati, ma semplicemente amici. Nelle scorse settimane si era parlato spesso di una storia d’amore fra i due, tenuta segreta per via della relazione – ancora in corso – di Clara con Jacopo Neri, suo storico fidanzato.

“Leggo invenzioni sulla mia vita privata. Ripeto INVENZIONI. Bella l’arte della prospettiva nelle foto”, aveva scritto Clara su Instagram dopo che il settimanale Chi aveva pubblicato le foto del presunto bacio con Fedez.

Secondo alcune indiscrezioni però la cantante sarebbe ormai single. La sua relazione con Jacopo Neri sarebbe arrivata al capolinea, ad un passo dalle nozze. Per ora l’artista non ha commentato l’indiscrezione, ma non è escluso che lo farà presto, considerando le esperienze passate.

Sarebbe single anche Fedez che, nonostante tanti gossip sul suo conto, dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni non ha più trovato l’amore. Il rapper, reduce dallo scandalo causato dalla sua storia clandestina con Angelica Montini, ha deciso di concentrarsi solamente sul lavoro.

Nessun amore in vista, infine, per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale sembrava aver trovato la felicità accanto a Tronchetti Provera, ma la storia è terminata dopo pochi mesi. Dietro l’addio ci sarebbero le continue litigate fra i due causate dall’eccessiva esposizione mediatica di Chiara e dalla voglia di condividere con i fan la sua felicità.

Ma anche la netta opposizione della famiglia Tronchetti Provera, da sempre allergica ai gossip e lontana dai riflettori.