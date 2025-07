“Clara lasciata dal fidanzato”: l’amica svela il retroscena dopo i gossip su Fedez

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Fedez e Clara

Continua a far discutere il rapporto fra Fedez e Clara. E spuntano nuove indiscrezioni e testimonianze anche riguardo Jacopo Neri, fidanzato della cantante da ben tre anni. Il giovane avrebbe deciso di lasciare Clara, mettendo fine alla loro relazione dopo le polemiche e i gossip riguardo un tradimento.

Clara lasciata dal fidanzato Jacopo Neri? Parla un’amica

A parlare di una rottura fra Jacopo Neri e Clara sono stati Deianira Marzano e Alessandro Rosica. Secondo i due esperti di gossip la cantante sarebbe stata lasciata dal compagno. Attualmente lui si troverebbe a Ibiza con gli amici, mentre lei è volata a Mykonos, in Grecia, con alcune amiche, dove si sta rilassando prima di riprendere la promozione di Scelte stupide, il singolo realizzato con Fedez.

Proprio la presenza del rapper, costantemente accanto a Clara, avrebbe spinto Jacopo Neri a lasciare l’artista. Troppe le indiscrezioni e i gossip riguardo una loro relazione segreta. A pesare sarebbero state le foto di un presunto bacio fra Fedez e Clara, ma anche le continue battute fra i due durante interviste e podcast.

Jacopo avrebbe dunque preferito mettere un punto alla storia con Clara, nonostante il sogno – sembra – di sposarsi. “Il ragazzo che stava con lei l’ha lasciata – ha svelato un’amica a Deianira -. È del mio paese, la voce si è sparsa”. Un messaggio che sembra confermare la fine della storia d’amore fra l’artista e lo storico fidanzato.

Fedez e Clara stanno insieme?

Naturale dunque chiedersi, ancora una volta, se Fedez e Clara stanno insieme. Le informazioni al riguardo sono contrastanti, anche se Clara ha sempre respinto qualsiasi possibilità di una storia con l’ex marito di Chiara Ferragni.

“Penso che il gossip faccia parte del gioco e dico “Ok, ci sta”. La collaborazione è stata naturale, gli voglio molto bene e sono felice dell’estate che ci aspetta”, aveva rivelato la cantante dopo le indiscrezioni che parlavano di una relazione. Mentre la foto del presunto bacio l’aveva fatta infuriare, tanto che su Instagram aveva scritto: “Invenzioni sulla mia vita, bella l’arte della prospettiva”.

Diversa la versione dei fatti del fotografo che ha realizzato lo scatto. “Quello che ho fotografato è un bacio – aveva rivelato il paparazzo -. Era la prospettiva migliore, perché prima ero coperto da Fedez, che era messo di nuca. Ma erano appicciati. Quando Fedez ha visto i fotografi fuori dal ristorante, ha continuato lo stesso ad avvicinarsi a Clara. Sono arrivate alcune persone a dirci di andare via – il ristoratore, l’assistente di Fedez – ma loro due hanno continuato, soprattutto lui, a cercarsi”.

L’esatto opposto di quanto svelato da Il Rosso, amico di Fedez. “Quella sera c’erano 16 paparazzi fuori dal ristorante – aveva detto, smentendo categoricamente un bacio fra Clara e Fedez dentro il ristorante in cuyi stavano cenando -. Hanno iniziato a fare foto ininterrottamente. Lei è uscita più volte a dire stop. Non c’è stato un momento in cui si sono avvicinati se non per salutarsi. Si sono salutati baciandosi sulla guancia, ma hanno preso il frame dove sembra che si bacino a stampo”.