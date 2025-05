Chiara Ferragni, la frecciatina all’ex Tronchetti Provera dopo l’addio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni lancia una frecciatina all’ex Giovanni Tronchetti Provera, dopo la fine della loro relazione. L’imprenditrice e il manager si sono detti addio – a quanto pare – in modo piuttosto burrascoso. Fonti vicine all’ex coppia infatti riferiscono di litigi e della scelta di Tronchetti Provera, di tornare dall’ex moglie.

La frecciatina di Chiara Ferragni all’ex Giovanni Tronchetti Provera

Ospite del podcast di sua sorella Valentina Ferragni, Chiara ha parlato di relazioni e amori, pronunciando una frase che sembra diretta proprio a Tronchetti Provera, dopo il ritorno di lui dall’ex moglie.

“Secondo me tutti gli uomini vogliono la donna forte, la donna indipendente – ha raccontato Chiara Ferragni -. Dicono di volerla. Tutti vogliono quella lì forte, indipendente, che lavora, che guadagna bene, che sa il fatto suo, che si fa rispettare, però poi quando ce l’hanno di fianco sono pochissimi gli uomini che non sono minacciati nel loro ego da questa cosa”.

Parole che sembrano fare eco alle voci secondo cui la relazione fra Chiara e Tronchetti Provera sarebbe terminata proprio a causa dell’esposizione mediatica dell’imprenditrice.

A infastidire il manager (e la sua famiglia) sarebbero state le continue paparazzate, ma anche la volontà di Chiara di condividere sui social la sua vita.

“Sono veramente gli uomini sicuri, che sono gli unici uomini che dovresti avere al tuo fianco – ha aggiunto, parlando con le sorelle Valentina e Francesca Ferragni -. Perché la maggior parte delle persone dicono di voler questo e una volta che lo trovano, anche in minima parte, poi cercano di renderti più piccola”.

Gli amori di Chiara Ferragni

Dopo il divorzio da Fedez, Chiara Ferragni sembrava aver trovato la serenità con Giovanni Tronchetti Provera. I due erano apparsi spesso insieme, fra cene e uscite di coppia, poi i primi segnali di crisi, sino alla scelta di separarsi.

Nel corso della sua intervista rilasciata al podcast Chiara ha anche parlato di relazioni tossiche e storie d’amore sbagliate, facendo riferimento al suo passato.

La fine del matrimonio con Fedez, come ben sappiamo, è stata segnata da scandali e botta e risposta, dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona. Quest’ultimo aveva infatti rivelato l’esistenza di un’amante, Angelica Montini, che Fedez avrebbe chiamato persino il giorno delle nozze con Chiara.

“Purtroppo – ha esordito l’imprenditrice – noi donne – è successo con me, ma è successo con qualsiasi donna che conosco – e tutte le donne che conosco sono donne super forti, super veramente di carattere, però tutte noi siamo state in delle relazioni tossiche, siamo state con persone che ci hanno trattato di male e almeno per un po’ ci è andato bene anche così, l’abbiamo accettato giustificando questo atteggiamento. Ed è successo a me in diverse relazioni, ma succede a qualsiasi donna”.

Dopo l’addio a Tronchetti Provera, dunque, Chiara sembra decisa a ripartire da sè, concentrandosi sul lavoro e sui figli, Vittoria e Leone. Il rapporto con Fedez non sembra destinato a risanarsi (almeno non nell’immediato) dopo gli scandali degli ultimi mesi, mentre alcune indiscrezioni parlano di una relazione del rapper con un’ex protagonista di Uomini e Donne e influencer: Megghi Galo.