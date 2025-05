Chi è Megghi Galo, il presunto nuovo amore di Fedez

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Megghi Galo sarebbe il nuovo amore di Fedez. Secondo alcune indiscrezioni, dopo l’addio a Chiara Ferragni e il naufragio della storia con Angelica Montini, il cantante avrebbe ritrovato la serenità accanto ad una nuova persona.

Chi è Megghi Galo

Pugliese e con un caratteristico caschetto castano scuro, Megghi Galo è una star su Instagram e TikTok. La sua carriera come creator digitale è iniziata diversi anni fa, ma ancora prima Megghi si era fatta notare in tv.

Nel suo passato infatti c’è la partecipazione a Uomini e Donne di Maria De Filippi come corteggiatrice per conquistare il cuore di Lucas Peracchi. All’epoca – era il 2016 – la giovane si fece notare per il suo carattere deciso.

Terminata l’avventura televisiva, Megghi Galo iniziò ad occuparsi sui social di lifestyle, benessere e di fitness. Nel suo passato sentimentale c’è una storia d’amore con Irama, ex cantante di Amici ed ex di Giulia De Lellis. Una relazione che, in base ad alcune dichiarazioni, non sarebbe terminata nel migliore dei modi.

In seguito Megghi Galo avrebbe avuto una storia con il fratello di Federico Gregucci, ex tronista di Uomini e Donne e marito di Clarissa Marchese.

Sui social Megghi Galo si racconta con grande sincerità e schiettezza, così tanto da condividere anche momenti privati e dolorosi. L’influencer aveva svelato di aver perso il figlio che portava in grembo a otto mesi dall’inizio della gravidanza.

Nel 2021 aveva annunciato di essere di nuovo incinta, ma la situazione era nuovamente precipitata e Megghi aveva scoperto anche che sua madre era malata.

“Ci sono stati giorni in cui avrei voluto scappare da questa vita da tutto questo dolore che improvvisamente si è riversato nella mia esistenza – aveva scritto su Instagram -. Settembre 2021…Ero di nuovo incinta dopo 8 mesi che il mio angioletto “troppo forte per morire troppo fragile per vivere” mi aveva lasciata in una valle di lacrime e grigiore. Mi chiama La mia Mamma, l’amore della mia vita. Mi dice che per un errore medico la sua situazione clinica delicata si era aggravata, c’è un tumore”.

Megghi Galo e Fedez: è amore?

Secondo molti sarebbe proprio Megghi Galo il nuovo amore di Fedez. L’influencer e il cantante avrebbero deciso di tenere segreta la loro relazione, ma gli indizi sarebbero molti.

Prima di tutto uno scatto rubato che ritrae l’ex marito di Chiara Ferragni baciare una donna che assomiglia proprio a Megghi in discoteca a Montecarlo. Ma anche alcuni video comparsi sul profilo TikTok della giovane in cui i due cantano insieme e sembrano molto a loro agio.

Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e le polemiche con Fabrizio Corona, Fedez sarebbe quindi riuscito a ritrovare il sorriso. Non è invece ancora chiara quale sia la situazione sentimentale dell’imprenditrice digitale che per molti sarebbe tornata single ormai da qualche tempo.

La love story con Tronchetti Provera, iniziata come una favola, sarebbe arrivata al capolinea a causa dell’eccessiva pressione mediatica e del fastidio della famiglia di lui per via dell’esposizione sui social di Chiara Ferragni.