Fonte: IPA Fedez

Di tanto in tanto si torna a parlare di Fedez, generalmente in ambito gossip più che musicale. La separazione da Chiara Ferragni è stata ormai avviata da tempo e non fa più notizia. Le chance di un ritorno di fiamma, in stile cinematografico, sono archiviate, e il rapper è liberissimo di frequentare chi vuole. Proprio una misteriosa ragazza ha attirato l’attenzione dei curiosi.

Fedez, bacio in discoteca

Sono ormai lontani i tempi in cui un avvistamento di Fedez con un’altra ragazza faceva gridare allo scandalo. Si è parlato a lungo di presunti tradimenti vicendevoli con Chiara Ferragni e, al netto delle varie smentite, è tutta acqua passata ormai.

Se l’ex regina degli influencer si sta rifacendo una vita sentimentale con Tronchetti Provera, Fedez prova a rivivere la sua giovinezza. Ha una casa colma di giochi, opere d’arte pop e tutto ciò che aiuta a descrivere una sindrome di Peter Pan in atto. Al tempo stesso si gode la vita da single, in discoteca e non solo.

È stata così paparazzato mentre baciava appassionatamente una giovane ragazza, presunto suo nuovo flirt. Il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha immortalato l’ex marito di Chiara Ferragni con la nuova fiamma. Si vedono i due ballare vicini e poi scambiarsi un bacio passionale.

L’identità della ragazza è mascherata dalle luci della discoteca, ma è stata descritta come molto giovane e con un caschetto nero. Anche Chi l’ha visto? potrebbe farci ben poco, ma probabilmente tornerà a fare una comparsa nella quotidianità del rapper.

Impegnato com’è tra musica e vita da padre single, però, è difficile pensare che voglia rigettarsi in una relazione tanto in fretta. Il magazine spiega come abbia deciso di staccare un po’ la spina, lasciandosi Milano alle spalle per volare a Montecarlo in compagnia di alcuni amici.

La ragazza l’avrebbe conosciuta al Jimmy z, una delle discoteche più esclusive della città. Sarebbe scattato subito qualcosa e ora ci si chiede se sia stato un flirt passeggero o l’inizio di qualcosa.

Il nuovo tatuaggio di Fedez

C’è chi si pente dei propri tatuaggi, come Stefano De Martino ed Ema Stokholma ad esempio. Di certo non si può dire lo stesso di Fedez, che continua a riempire il proprio corpo di disegni dal preciso significato.

In alcune storie pubblicate di recente, il rapper ha mostrato il lavoro casalingo di un artista tatuatore per completare l’omaggio ai suoi figli, Leone e Vittoria. Sembra incredibile, ma c’è ancora un po’ di spazio da colmare su questa tela.

Fonte: IPA

Il disegno parte dalle spalle e arriva sotto il fondoschiena. Ciò che raffigura è un’araba fenice, che stringe tra i propri artigli l’ago dei punti di sutura. Rinasce poi dalle ceneri generate dal fuoco accesi propri dai piccoli di casa, ovvero il fulcro della sua nuova vita. Rappresentano la forza vitale per ripartire dopo il lungo periodo di buio vissuto. Oggi è più sereno e ha scelto di completare l’opera, mostrandola sui social. Per l’occasione, però, ha “tradito” Anakin, scegliendo un altro tatuatore, al quale è particolarmente legato: Luca Natalini. Il motivo? Semplice, è lui ad aver iniziato il tatuaggio.