“Battiti Live”, Noemi, grinta da vendere sul palco: il look sporty chic in rosa

Fonte: IPA Noemi sempre più attenta al suo look

Noemi ha conquistato il palco del Road to Battiti Live nella tappa pugliese da Cisternino. L’artista, grintosa come sempre, ha scelto un look sporty chic, puntando su varie sfumature di rosa. Bellissima come sempre anche Elisabetta Gregoraci, in verde, che domina il palco principale ormai da padrona di casa.

Noemi conquista il “Battiti Live”: il look total pink

Da quando Noemi ha riconquistato la sua forma fisica e si sente a suo agio con il proprio corpo, non ha intenzione di sbagliare look. Sempre più fashion e trendy, la cantante ha mostrato questo suo nuovo lato anche al Road to Battiti Live, nella tappa di Gallipoli. L’outfit per salire sul palco è stato curato dalla sua stylist Susanna Ausoni.

Un look sporty chic, ideale per una calda serata estiva, un total pink tono su tono, nelle varie sfumature del rosa, dal top ai pantaloni con i tasconi, abbinati a un tacco rigorosamente nero. Capelli raccolti, grandi orecchini, Noemi ha unito eleganza alla semplicità, lasciando spazio alla sua grinta, vera protagonista sul palco.

Impegnatissima tra la promozione del nuovo singolo Hula-Hoop con Carl Brave, e le tantissime date live in giro per l’Italia, Noemi si è raccontata in una lunga intervista a Vanity Fair, parlando delle sue estati più belle, da quelle dell’adolescenza e dei primi amori, a quella del suo matrimonio.

“L’estate più bella è stata la mia prima vacanza con le mie amiche, siamo andate a Vieste. Mi sono molto divertita perché ho iniziato a capire chi ero davvero – ha ricordato nell’intervista, e ha aggiunto, parlando delle sue nozze estive – in realtà avevamo scelto il 18 giugno come data, ma non sono molto brava a organizzare le cose. A un certo punto mi ha aiutato un wedding planner, ma era troppo tardi, abbiamo dovuto rimandare di un mese.”

Elisabetta Gregoraci: l’abito verde piace e convince

Le vere regine di questa terza del Battiti Live sono state Noemi e Elisabetta Gregoraci, che si sono, per così dire, sfidate a colpi di colori: in rosa l’una, in verde l’altra. La conduttrice ha puntato su un look elegante, rispetto a quello sportivo della cantante. Infatti, Elisabetta ha optato per un lungo abito da sera estivo di Balde Milano, brand amato anche da Michelle Hunziker, Soleil Sorge e Barbara D’Urso.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

Peccato però per il piccolo incidente che l’ha vista protagonista a pochi minuti dall’inizio del concerto, quando il vento ha sollevato l’abito per qualche secondo. Passato l’imbarazzo, la Gregoraci è tornata a condurre serenamente il maxi show. Il suo look è curato da Giuseppe Dicecca, che aveva scelto per lei anche l’abito blu da principessa indossato al Festival di Cannes lo scorso maggio.

Sui due palchi, insomma, è quasi un testa a testa, anche se lo spacco della Gregoraci è indimenticabile: non possiamo proprio fare a meno di promuoverlo, così come lo stile di Noemi. Non sono mancate altre sfidanti, come Mara Sattei (salita sul palco con Fedez e Tananai) e Malika Ayane. Decisamente bocciata Elettra Lamborghini, con una catsuit blu elettrico davvero poco accattivante.