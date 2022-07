“Battiti Live”, Elodie da togliere il fiato sul palco: look acqua e sapone, top multicolor

Fonte: IPA Elodie in rosa coperta di paillettes: per la sfilata di Valentino sceglie le maxi zeppe

Torna l’appuntamento con la musica dal vivo del Cornetto Battiti Live, che per la quarta puntata sbarca a Gallipoli. Tra i tanti artisti sul palco anche Elodie, che con il suo vivace outfit ha sbaragliato la concorrenza. Molto audace invece la conduttrice, Elisabetta Gregoraci.

Elodie: il suo top multicolor non teme rivali al Battiti Live

Se ogni puntata del Cornetto Battiti Live ha la sua vincitrice, quella di questa sera è senza dubbio Elodie. La cantante, la prima a salire sul palco di Gallipoli per il quarto appuntamento in onda su Italia 1, ha sfoggiato un look sexy, che aveva già anticipato su Instagram: top multicolor e minigonna blu, con slip in vista, gli stessi mostrati sui social.

Niente maxi pantaloni e tasconi questa volta, un look più femminile ma acqua e sapone, sempre accompagnato dalle ormai inseparabili treccine, sulle note di Tribale, la hit dell’estate. Elodie sta vivendo un momento professionale d’oro.

Dopo il successo degli ultimi singoli, e i concerti sold out in tutta Italia, è pronta a sbarcare alla Mostra del Cinema di Venezia. Infatti, sarà in gara con il suo primo film, Ti mangio il cuore, nella sezione Orizzonti.

Insomma, l’instancabile Elodie, che sta anche registrando il suo nuovo disco, è sempre pronta a stupirci.

Elisabetta Gregoraci punta tutto sul rosa

Se Elodie ha scelto il tema rainbow, la conduttrice ha puntato su un outfit monocromatico. Elisabetta Gregoraci ha deciso davvero di osare questa sera, con il look scelto per la quarta puntata di Cornetto Battiti Live.

Dopo l’incidente dell’abito verde della scorsa settimana, la Gregoraci questa volta ha deciso di non sfruttare ancora il verde, con un completo pantalone. La conduttrice ha legato i lunghi capelli in una stretta treccia, e scelto un outfit tutto rosa, definito da lei sui social “pink passion”, un po’ anni ’70 e con pantalone a zampa.

Decolleté in vista, con un top sexy che lascia scoperto il seno e si accorcia sulle spalle, dove partono lunghe maniche. Il pantalone abbinato mette in risalto il fisico di Elisabetta, che anche questa volta si è affidata alle abili mani del suo stylist Giuseppe Dicecca. Make up forte e deciso, realizzato da Luca Revelli, e via, è pronta per salire sul palco.

Sul palco questa sera anche una splendida Baby K, in collegamento da Francavilla Fontana, fasciata in un mini abito argento, sulle note del nuovo singolo Bolero. E poi Noemi e Francesca Michielin, nuovamente in coppia con Fedez.

Fonte: Ufficio stampa Mediaset

Un’estate piena di impegni per EliGreg, che però dedica ogni momento libero al suo Nathan Falco. Proprio ieri la conduttrice ha postato delle storie a cena con suo figlio. La dolce dedica che accompagna la foto delle loro mani che si stringono dice semplicemente “Noi”, accompagnato da un cuore.

Intanto la vita sentimentale della bella Elisabetta resta un mistero: è ancora single? C’è un nuovo fidanzato? Dopo la fine della storia con il pilota di auto Stefano Coletti, non sembra ci siano altri, anche se l’ex di Flavio Briatore non ha smentito di avere un po’ di corteggiatori.