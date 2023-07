“Battiti Live”, Gregoraci incanta con gli addominali a vista (e vince la polemica)

Fonte: Ansa/IPA Elisabetta Gregoraci, 10 look audaci che solo lei può indossare

Una presenza sul palco invidiabile, una verve di poche: Elisabetta Gregoraci sa come ammaliare il pubblico. A Battiti Live, nella serata andata in onda martedì 11 luglio, ha sfoggiato un completo da favola. Si tratta della seconda serata della nuova edizione del festival musicale firmato Radio Norba, che anche quest’anno incoronerà il tormentone che ci accompagnerà nei mesi più caldi dell’anno: sarà proprio questo il brano più ascoltato durante le vacanze. La puntata è stata registrata a Bari nelle scorse settimane e, ancora una volta, Elisabetta Gregoraci è stata la padrona di casa perfetta per l’evento. Ad affiancarla sul palco Alan Palmieri e Mariasole Pollio.

Elisabetta Gregoraci regina di stile sul palco di Battiti Live

Da una palette cromatica all’altra: se per il debutto Elisabetta Gregoraci aveva puntato sul nero e su un audace abito cut-out, per la seconda puntata sfodera invece un look dalle tinte più chiare firmato dalla Maison Philosophy di Lorenzo Serafini. Il completo scelto dalla conduttrice è un coordinato grigio perla composto da crop top con maniche lunghe e incrociatura sull’addome, e gonna longuette a vita alta in tessuto stretch. Un outfit dal sapore estivo che ha messo in evidenza la perfetta silhouette della padrona di casa (addominali in primis).

Altrettanto ricercati gli accessori: per conferire maggiore slancio alla figura, la conduttrice ha sfoggiato un paio di sandali silver, con dettagli preziosi sul cinturino e tacco a spillo metallico. In pendant anche i gioielli: dei vistosi e scintillanti orecchini a cerchio abbinati ad una collana girocollo.

Fedele alle waves morbide, anche in questa occasione Elisabetta Gregoraci ha lasciato la lunga chioma corvina sciolta sulle spalle, completando il beauty look con un make-up leggero dai toni caldi, perfetto per valorizzare il suo incarnato olivastro. Insomma, un sapiente mix di glam e semplicità ci fa promuovere a pieni voti l’outfit dell’ex signora Briatore.

Elisabetta Gregoraci, la polemica social

Orgogliosissima del suo look, Elisabetta Gregoraci ha voluto come sempre condividerlo in anteprima con i suoi fan dal profilo Instagram. Peccato, tuttavia, che qualcuno abbia notato dei particolari non proprio lusinghieri per la bella conduttrice. Le critiche non riguardano lo stile della showgirl né la sua forma fisica, bensì il leggero disordine che caratterizza la stanza in cui alloggia. “Ma che disordine c’è dietro di te” scrive un utente; “metterei un po’ di ordine prima di fare il video” continua un altro.

Per nulla toccata dai commenti, Eli risponde con ironia ammettendo ‘le sue colpe’ e distribuendo con parsimonia emoticon sorridenti ai suoi detrattori. D’altro canto, a chi non è mai capitato, soprattutto in concomitanza con un evento importante, di sacrificare l’ordine in nome del Dio della moda?

Battiti Live, la seconda puntata

La seconda puntata di Battiti Live ha visto alternarsi sul palco alcuni tra gli artisti più apprezzati del momento, che hanno intrattenuto il pubblico a suon di hit estive. Tra i protagonisti dello show ci sono Fedez, la neosposa Annalisa, Articolo 31, Francesca Michielin, Gaia, Wax, Levante, Rocco Hunt, Mr Rain e Sangiovanni. Da Vieste, invece, si sono collegati per le esibizioni ‘on the road’ i The Kolors, mentre Elodie e Marco Mengoni hanno cantato da Giovinazzo.