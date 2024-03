Elisabetta Gregoraci, quanto è alta: stivali e décolleté iconici

Slanciata, bellissima e con il gusto per le scarpe alte: Elisabetta Gregoraci ha un'altezza notevole, ma non rinuncia mai allo stile

Elisabetta Gregoraci ha conquistato gli schermi televisivi italiani con il sorriso contagioso e la sua simpatia travolgente. Da Miss Italia a modella, da showgirl a conduttrice. Poliedrica e pronta a mettersi in gioco, sono stati il suo carattere e la sua personalità travolgente a farle guadagnare un meritato posto tra i nomi più amati dei palinsesti televisivi. Di origini calabresi, ha fatto molto parlare per la sua bellezza: i lunghi capelli castani e gli affascinanti gli occhi scuri in grado di bucare lo schermo. Inoltre, il fisico longilineo e slanciato è spesso valorizzato da scarpe altre e audaci, che ne valorizzano l’imponente altezza. Elisabetta Gregoraci è infatti alta circa 174 cm.

La showgirl è stato conosciuta ed apprezzata dal grande pubblico dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip e dopo diversi anni alla conduzione del programma musicale Battiti Live. È poi tornata in televisione al timone dello show comico Mad in Italy, su Rai 2.

Elisabetta Gregoraci, altezza della showgirl

La carriera di Elisabetta Gregoraci è iniziata nel 1997 quando guadagnò il titolo di Miss Calabria e partecipò a Miss Italia. Fu poco dopo, nel 1999, che conquistò il grande schermo recitando nel film Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina. Negli anni poi è diventata una presenza fissa nella televisione italiana presentando anche Made in Sud e il programma musicale Battiti Live.

A contraddistinguere la sua presenza sul palco sono sicuramente la sua simpatia e il suo carattere solare e sorridente. Ad accompagnarne le uscite televisive sempre look splendidi, colorati, luminosi, in grado di valorizzarne il fisico longilineo. La conduttrice è alta circa 1,74 m, ma la sua considerevole altezza non la porta a rinunciare a tacchi vertiginosi.

I diversi look scelti dalla conduttrice televisiva riescono sempre ad esaltare la sua bellezza naturale, anche grazie alla selezione di scarpe, sempre altissime. Elisabetta Gregoraci ama i tacchi: a spillo, a zeppa, basta che siano alti e vertiginosi. Un tocco elegante e raffinato a ogni outfit.

Le scarpe iconiche di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci contiene uno sconfinato numero di scarpe, di ogni tipo e per ogni outfit. Le scarpe spesso completano e valorizzano il suo fisico e portamento, ma anche la scelta dei vestiti per le sue presenze sui palchi più amati della televisione italiana. La showgirl sfoggia spesso calzari che non possono passare inosservati. Un esempio? Iconici sono i suoi stivaletti, che porta anche fuori dal mondo dello spettacolo e che sono la perfetta scelta autunnale e primaverile.

Allo stesso modo la conduttrice è un’inguaribile fan dei tacchi che lasciano bene in vista i piedi e le caviglia. Décolleté coloratissime o sandali gioiello dal vertiginoso tacco a spillo e cinturino ad evidenziarne l’altezza: Elisabetta Gregoraci sa come lasciare il segno.