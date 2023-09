Elisabetta Gregoraci “Baywatch” in bikini risponde alle critiche: “Gaviscon”

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci, 10 bikini (con addominali d’acciaio) che hanno fatto la storia

Elisabetta Gregoraci è sempre molto attenta a condividere scatti e video della sua vita quotidiana con i suoi followers, che la seguono con molto affetto. L’ex moglie di Flavio Briatore, infatti, racconta le sue giornate spensierate e i suoi impegni lavorativi sul suo account Instagram ufficiale, ricevendo consensi e critiche. Di recente, la conduttrice televisiva ha condiviso una nuova galleria di scatti e un video in cui la showgirl si diverte in acqua. Gli haters hanno attaccato il post ma Elisabetta Gregoraci ha risposto a tono alle critiche.

Elisabetta Gregoraci gioca a impersonare i protagonisti della serie “Baywatch”

Elisabetta Gregoraci ha vissuto un’estate favolosa. L’ex moglie di Flavio Briatore, infatti, ha raccontato i suoi viaggi con dei post condivisi su Instagram. La conduttrice televisiva ha raggiunto la Puglia e da qui ha condotto l’ultima edizione di Battiti Live, colpendo il pubblico con outfit da capogiro. In seguito, la showgirl si è concessa dei periodi di pausa in Sardegna, in Grecia e in Sicilia, dove ha concesso foto e autografi ai suoi fan. Nell’estate di Elisabetta Gregoraci c’è stato spazio anche per la famiglia. La conduttrice televisiva, infatti, ha festeggiato il compleanno speciale dell’amata nonna nella sua Calabria.

Elisabetta Gregoraci, adesso, è tornata alla sua routine quotidiana, come raccontato di recente da lei stessa attraverso delle storie: “Buongiorno ragazzi, come state? Tutto bene? Qui abbiamo ripreso la nostra routine quotidiana: la scuola, i compiti, tutte le varie cose. Però, insomma, va tutto bene… Andiamo a fare un po’ di commissioni”. La conduttrice televisiva si sta preparando anche per calcare il red carpet del Festival del Cinema di Venezia: “Volevo dirvi che sto ultimando le ultime cose per Venezia, poi vi farò magari un piccolo spoiler”.

Elisabetta Gregoraci ha voluto chiudere il mese più caldo dell’estate condividendo una galleria di foto in bikini, corredata da una simpatica didascalia che richiama la serie televisiva “Baywatch“. Negli scatti e in un mini video postato dalla showgirl, infatti, la si vede mentre si diverte con un seabob, molto simile all’indimenticabile salvagente portato dai protagonisti delle serie televisiva cult. La showgirl indossava un bikini verde con stampe effetto animalier che esaltava le sue curve mozzafiato.

Elisabetta Gregoraci risponde alle critiche

Elisabetta Gregoraci ha ironicamente impersonato i protagonisti della serie “Baywatch” in una gallery condivisa su Instagram. Il suo post, però, ha scatenato le critiche degli haters: “Ma tu vivi sempre in vacanza?”. Elisabetta Gregoraci ha risposto alla critica spiegando che si trattava di foto non recenti. Ma un altro utente ha deciso di tirare in mezzo anche il suo fidanzato Giulio Fratini: “Certo che vive sempre in vacanza. Il suo nuovo ragazzotto è uno molto ricco. La signora sa scegliere”. A quest’ultimo commento la showgirl ha dato una risposto ironica e ficcante: “Gaviscon 2 vv al gg magari ti passa”.

Non sono mancati i commenti di apprezzamento per la bellezza di Elisabetta Gregoraci, ancora più evidente in costume: “Meravigliosa e in forma strepitosa! Risplendi sempre in tutta la tua bellezza. Scatti stupendi”.

Altri followers l’hanno proposta per un remake proprio di “Baywatch“: “Io proporrei un sequel di Baywatch a Malibu subito” e ancora: “Pamela Anderson who? Sei bellissima”.