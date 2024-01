Elisabetta Gregoraci sarà presto nuovamente in televisione, come la stessa conduttrice ha annunciato su Instagram

Elisabetta Gregoraci ha saputo portare avanti la sua carriera prendendo parte a diversi progetti tv, sempre ben scelti, in cui è riuscita a distinguersi per il suo stile di conduzione elegante ma divertente. Impegnata tutte le estati con Battiti Live, in passato la showgirl ha partecipato anche ad alcune edizioni di Buona Domenica, programma cult della domenica di Mediaset. Adesso, la conduttrice televisiva è pronta a mettersi al timone anche di un programma tv invernale. Infatti, dopo settimane d’indiscrezioni, Elisabetta Gregoraci ha confermato ai suoi followers che presto sarà nuovamente in onda nel piccolo schermo. Il nuovo progetto della showgirl sembrerebbe calzarle davvero a pennello.

Elisabetta Gregoraci, dalla musica alle risate

Elisabetta Gregoraci è nota al pubblico televisivo per diverse circostanze. La conduttrice televisiva, infatti, intrattiene le estati dei giovani italiani su Italia Uno e nelle piazze pugliesi alla conduzione di Battiti Live. Dal prestigioso palco canoro, però, la showgirl calabrese mostra anche tutto il suo gusto in fatto di stile con outfit sempre sorprendenti e molto seducenti. In passato, Elisabetta Gregoraci ha raggiunto ulteriore popolarità anche grazie alla sua storia d’amore con Flavio Briatore.

L’imprenditore ha sempre riservato per lei delle parole piene di stima e i due si sono sposati in Calabria con una cerimonia da sogno. In seguito, la coppia ha accolto l’arrivo di Nathan Falco Briatore, il centro della vita di Elisabetta Gregoraci, che, spesso, mostra i suoi momenti affettuosi con il figlio su Instagram. Dal legame stretto con Flavio Briatore deriverebbe anche l’ultima scelta professionale della conduttrice televisiva.

La stessa, infatti, ha rivelato attraverso un’Instagram story che presto sarà nuovamente impegnata in un progetto televisivo. Elisabetta Gregoraci, infatti, ha postato una sua foto in treno con una precisa didascalia: “Viaggiando, che bello vi devo raccontare un sacco di novità. Ci vedremo presto in tv. Ci faremo un sacco di risate insieme e ci terremo compagnia”. Nel messaggio della conduttrice televisiva si troverebbe anche un indizio sulla trasmissione che la stessa andrà a condurre.

Elisabetta Gregoraci, i rumors sul nuovo progetto televisivo

Elisabetta Gregoraci ha raccontato ai suoi followers che presto tornerà in televisione, attraverso una story pubblicata sul suo account Instagram ufficiale. La showgirl calabrese, però, non ha ancora rivelato quale sarà il suo posto nel palinsesto invernale televisivo, visto che, solitamente, occupa uno spazio estivo con Battiti Live.

La conferma del nuovo progetto, però, arriva dopo una settimana d’indiscrezioni che la vogliono pronta a sbarcare in Rai insieme all’ex marito Flavio Briatore. I due ex coniugi, infatti, avrebbero entrambi accettato d’essere dei volti della primavera televisiva di Rai Due. Elisabetta Gregoraci sarebbe la conduttrice della nuova trasmissione comica Made in Italy, sull’impronta del successo di Made in Sud. Il riferimento della conduttrice televisiva alle risate sembrerebbe confermare queste indiscrezioni.

Flavio Briatore, invece, comincerà una nuova edizione del reality show che l’ha visto già protagonista su Sky. Si tratta di The Apprentice. Un programma televisivo che vede la partecipazione di alcuni concorrenti tra i 19 e i 35 anni, che verranno selezionati dall’imprenditore attraverso il curriculum e alcune prove per poter stabilire chi sarà il manager di domani.