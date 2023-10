Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci, 10 bikini (con addominali d’acciaio) che hanno fatto la storia

“Nella frenesia della vita, la vera bellezza si trova nei momenti condivisi con chi ci fa stare bene”. Elisabetta Gregoraci ha condiviso un post su Instagram, una carrellata di foto insieme a Nathan Falco Briatore, che ormai è… cresciuto. Tantissimo. Superando in altezza anche la mamma stessa. Una serie di scatti che ci ricorda il vero cuore di mamma “Eli”.

Elisabetta Gregoraci, le foto su Instagram con Nathan Falco

Non c’è niente come l’amore di un figlio. Ogni tipo di amore è unico: quello di un figlio, poi, è per la vita. Su Instagram, Elisabetta Gregoraci ha spesso condiviso foto di Nathan Falco: abbiamo seguito negli anni la sua crescita, anche attraverso le parole della mamma e di papà Flavio Briatore. Dopo aver trascorso parte della sua estate con Briatore e la sorella Leni Klum, per Nathan Falco è tempo di ritornare sui banchi di scuola.

Tanti i commenti di approvazione dai fan della Gregoraci al post su Instagram: “Siete meravigliosi. La bellezza immensa di queste foto, mamma orgogliosa di un figlio splendido. Complimenti Eli”. E c’è chi non ha potuto fare a meno di notare l’incredibile complicità tra mamma e figlio.

Nathan Falco Briatore è nato il 18 marzo 2010: oggi ha 13 anni, e ormai è sempre più grande. Gestisce già un profilo Instagram, dove si diverte a condividere alcuni scatti delle sue vacanze. C’è da dire che, negli anni, abbiamo assistito a un netto cambiamento: da piccolo, infatti, era simile a papà Flavio. Ma ora, con l’età e la maturità, è la copia carbone della mamma.

Il commento e la reazione di Flavio Briatore

“Più alto della mamma 😢belli”. Presente nella sezione commenti anche il commento di Flavio Briatore, che ha scritto un pensiero oggettivamente vero, aggiungendo anche una emoji con la lacrimuccia. Probabilmente perché 13 anni sono passati in fretta, e Nathan non è più un bambino, ma un giovane adolescente che si sta dedicando alla sua carriera scolastica.

Del resto, frequenta una scuola super prestigiosa, ovvero The International School of Monaco, la cui retta è stellare, poiché oscilla dai 10mila ai 30mila euro l’anno. Questo è l’ultimo anno nella scuola, secondo il volere di papà Flavio. “Quando avrà 14 anni, andrà a frequentare il liceo in Svizzera, per crescere”.

Nel corso di un’intervista a 7, il settimanale del Corriere della Sera, Briatore ha messo in chiaro le sue speranze e i sogni per il figlio. “Sia io che Elisabetta speriamo che il privilegio di Falco si trasformi in rabbia e determinazione, in voglia di emergere ancora di più”. Ammettendo anche che lui non ha avuto “purtroppo o per fortuna” un papà come Flavio Briatore.

Da tempo, ormai, Briatore è single. “Ho solo necessità di passare del tempo con Falco ed Elisabetta. Perché anche se siamo separati resta la madre di mio figlio. Non mi interessa altro”. Nonostante la separazione, il rapporto con la Gregoraci è sempre stato solido. Un grande esempio di famiglia, che resiste a tutto, alle incomprensioni o alla fine dell’amore stesso, che però si tramuta in affetto profondo e in sostegno incondizionato.