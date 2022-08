Gregoraci, look-pigiama per il primo giorno di scuola di Nathan (e la retta è da capogiro)

Fonte: IPA Bikini Vip di agosto: da Ferragni a Gregoraci, chi ci ha convinto (e chi no)

Da mamme, il primo giorno di scuola di un figlio dopo le vacanze è sempre una grande emozione. E lo è anche per Elisabetta Gregoraci: dopo un’estate all’insegna del lavoro, della famiglia e del divertimento, è tempo di riprendere la routine di sempre. Ha scelto di accompagnare Nathan Falco Briatore a scuola: lui in divisa, lei in un completo in stile “pigiama”, che non abbiamo potuto fare a meno di notare. Ma c’è di più: la retta dell’istituto frequentato dal figlio è davvero da capogiro.

Elisabetta Gregoraci, il look-pigiama per il ritorno a scuola di Nathan Falco Briatore

Dopo mesi trascorsi tra un tuffo e l’altro, tra l’Italia e Montecarlo, è giunto il primo giorno di scuola per Nathan Falco Briatore, figlio di Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Flavio. Al suo fianco non avrebbe potuto che esserci lei, che in questi mesi ha raccontato su Instagram l’estate passata in Costa Smeralda, in Puglia, a Capri, e con Nathan (quasi) sempre presente, così come Flavio stesso: iconica la foto in cui si sono fatti ritrarre insieme al figlio e a Leni Klum.

Se nel 2021 la Gregoraci aveva sfoggiato un minidress a fiori, per il 2022 ha voluto osare con un look glamour ma incredibilmente comodo. L’outfit, di colore arancione, sembra quasi un pigiama, ma in realtà è un look scelto in modo molto saggio. Firmato Prada, l’orlo è nero e i pantaloncini sono over. Ha abbinato al completo anche i sandali a ciabatta Hermès, il cui costo è di 510 euro. Nell’insieme è un’ispirazione perfetta per la vita di tutti i giorni.

Il dolce messaggio di Elisabetta per il figlio

Naturalmente, la foto su Instagram di Elisabetta Gregoraci insieme al figlio è stata corredata da parole molto materne e profonde. Per l’occasione, la conduttrice ha voluto dimostrare tutto il suo sostegno a Nathan, augurando che anche per quest’anno possa raggiungere tanti successi scolastici, e non solo.

“È giunto il momento di tornare a scuola, oggi primo giorno per Nathan. È sempre un’emozione per me accompagnarlo in questa occasione così speciale. Nathan, ti auguro un anno pieno di successi, di dedizione e di impegno… imparare e crescere è una cosa bellissima e vedere come ogni giorno lavori per raggiungere i tuoi obiettivi mi rende una mamma fiera e orgogliosa“.

La retta della scuola di Nathan: la cifra da capogiro

Nathan Falco Briatore è tornato sui banchi di scuola già ad agosto: il calendario è ben diverso rispetto alla scuola pubblica, dal momento in cui frequenta un istituto privato internazionale, la cui retta è a dir poco da capogiro. In effetti, scavando più a fondo, si scoprono tante informazioni su quello che è uno dei migliori istituti europei in cui formarsi e studiare.

La retta del The International School of Monaco non è propriamente economica, dal momento in cui oscilla dai 10mila fino ai 30mila euro all’anno. La scuola accoglie ragazzi di diverse età, dai 3 ai 18 anni. In ogni caso, per Nathan si prospetta in futuro la frequentazione di un collegio in Svizzera, su forte desiderio del padre.