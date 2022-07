Elisabetta Gregoraci splendida a Capri: vacanze in famiglia con Briatore (e c’è anche Leni Klum)

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci, gli stivali cuissard che solo lei può indossare così

L’amore finisce, ma il rispetto non viene mai meno: Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono lasciati ormai da tempo, eppure sono riusciti a mantenere un rapporto meraviglioso. E non solo per il bene del figlio che hanno avuto insieme (e che amano entrambi profondamente), bensì perché non hanno mai perso quel pizzico di affetto che permette loro di passare le vacanze fianco a fianco, senza alcuna ombra di risentimento.

Elisabetta Gregoraci in vacanza a Capri

In questi giorni, Elisabetta Gregoraci si sta concedendo un po’ di meritato relax: le ultime settimane sono state per lei intense e molto impegnative, ma anche ricche di soddisfazioni. Bellissima, elegante e dalla simpatia travolgente, ha guidato ancora una volta il torpedone estivo di Battiti Live, che l’ha condotta sul palco di alcune splendide città pugliesi in un turbinio di musica e fan scatenati. Un’avventura meravigliosa (durante la quale ci ha anche regalato dei look semplicemente mozzafiato), che si è rivelata però abbastanza pesante.

Ora che può finalmente godersi le vacanze, la Gregoraci ha scelto una location incantevole per rilassarsi e divertirsi insieme a suo figlio. Approdata a Capri, la conduttrice si è subito ambientata: tra un tuffo in acque cristalline e un buon piatto di pasta, non si è fatta mancare una serata di pura frenesia in discoteca con il suo accompagnatore d’eccezione, un Nathan Falco che è ormai un vero ometto. “Tu sei la cosa più bella che ho” – ha scritto Elisabetta tra le sue storie di Instagram, condividendo un momento di felicità accanto al ragazzino.

Naturalmente, non poteva mancare una gita in barca: a bordo di un lussuoso yacht, la splendida showgirl ha ammirato da vicino i Faraglioni e le grotte che si aprono tra le coste rocciose dell’isola. Il tutto, ovviamente, testimoniato sui social con foto che hanno conquistato i fan. Per l’occasione, la Gregoraci ha sfoggiato un bellissimo bikini a vita alta con fantasia blu su sfondo bianco, colori che richiamano il mare e l’estate. È lo spunto che attendevamo, assolutamente da copiare per le nostre prossime vacanze.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme

In quel di Capri, tuttavia, Elisabetta e suo figlio non sono rimasti soli a lungo. Li ha raggiunti Flavio Briatore, giusto in tempo per una meravigliosa foto di famiglia che è finita sul profilo Instagram dell’imprenditore. In realtà, il bellissimo quadretto vede la presenza di una quarta persona: si tratta della giovanissima Leni Klum, che Briatore ha avuto 18 anni fa dalla sua breve relazione con la supermodella Heidi Klum. Sebbene non abbia mai riconosciuto sua figlia, con lei ha stretto un bellissimo rapporto e – quando possibile – i due trascorrono del tempo insieme.

Leni, incantevole proprio come sua mamma, si è da poco diplomata e ha deciso di seguire le sue orme. Appena un paio d’anni fa ha debuttato sulle passerelle ed è già richiestissima, ma qualche giorno da passare con il papà lo trova comunque. Questa non è la prima volta che Flavio Briatore riunisce la sua famiglia allargata: già lo scorso anno, sempre nella magnifica cornice di Capri, aveva trascorso le vacanze con Elisabetta Gregoraci e Nathan, a cui si erano aggiunti Leni Klum, sua mamma Heidi e il nuovo marito di quest’ultima, Tom Kaulitz.