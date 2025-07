Michela Persico e Flavio Briatore sempre più vicini: l’indiscrezione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Michela Persico e Flavio Briatore

Michela Persico e Flavio Briatore sarebbero sempre più vicini, tanto che fra i due sarebbe nato qualcosa di speciale che potrebbe andare oltre l’amicizia. A svelarlo è Gabriele Parpiglia secondo cui Michela Persico sarebbe “un’amica speciale” per Flavio Briatore.

Michela Persico e Flavio Briatore sempre più uniti

L’esperto di gossip ha rivelato che Michela Persico e Flavio Briatore si sarebbero avvicinati moltissimo nell’ultimo periodo. La conduttrice e l’imprenditore avrebbero creato uno splendido rapporto e si starebbero conoscendo meglio. Un legame importante che potrebbe sfociare in futuro in un amore, anche se per ora non è dato saperlo.

Briatore, come ben sappiamo, è single da tempo e, dopo la fine del matrimonio con Elisabetta Gregoraci non ha più vissuto relazioni importanti, concentrandosi sul lavoro e sul figlio Nathan Falco. L’imprenditore ha anche un figlia Leni, frutto del legame passato con Heidi Klum.

Classe 1991, anche Michela Persico ha un figlio, Tommaso, nato dalla relazione con il calciatore Daniele Rugani. I due si erano sposati nel maggio del 2024 per divorziare appena un anno dopo. Dietro la rottura voci di continui tradimenti da parte dello sportivo ai danni della moglie che, stanca, avrebbe deciso di mettere fine al legame.

Dopo l’addio il calciatore avrebbe tentato in tutti i modi di riconquistare la moglie, ma Michela Persico avrebbe deciso di non dargli un’altra possibilità, mettendo fine al rapporto. Conduttrice e giornalista, Michela è originaria di Bergamo e ha iniziato la sua carriera nelle radio e reti locali, approdando poi in televisione come opinionista grazie a Nicola Savino.

L’amore (indimenticabile) di Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci

Con Michela Persico sarà amore per Briatore e solo amicizia? Di certo Flavio ha vissuto una storia importante e indimenticabile con Elisabetta Gregoraci che ha più volte definito la donna della sua vita. Un amore nato nel 2005 da un colpo di fulmine dell’imprenditore, coronato dalle nozze nel 2008 e dalla nascita di Nathan Falco, figlio della coppia.

Poi la separazione avvenuta nel 2017, ma di fatto i due non si sono mai allontanati. “Elisabetta Gregoraci è stato il più grande amore della mia vita – ha confessato qualche tempo fa -. Ma ho avuto altre relazioni importanti. Una con Heidi Klum, dalla quale ho avuto una figlia, Leni, che vedo spesso: lei e Falco si vogliono bene”.

Nonostante la separazione Flavio ed Elisabetta sono rimasti sempre vicini e hanno continuato a coltivare un rapporto fatto di affetto e complicità. Tutto per il bene di Nathan Falco. “Siamo stati bravi a mettere lui al primo posto, quando ci siamo lasciati: non saremo più una coppia, ma non smetteremo di essere i suoi genitori e di esserci l’uno per l’altra”, ha confidato.

Della stessa idea Elisabetta Gregoraci che non ha mai nascosto quanto il legame con Briatore sia importante per lei: “Non tocchiamo Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, ma noi siamo così tra di noi: io dico una cosa, lui è un altra, ci punzecchiamo ed è molto divertente. Lui poi deve lanciarmi sempre frecciatine sulla mia vita privata perché la sua gelosia incombe ancora dopo tanti anni”.