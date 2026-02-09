Elisabetta Gregoraci compie 46 anni: il lungo abito da sera e la festa esclusiva a Monaco

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Elisabetta Gregoraci ha compiuto 46 anni: l’8 febbraio la showgirl ha festeggiato con un mega party al Cipriani di Montecarlo, uno dei locali più famosi della città del Principato di Monaco, di proprietà di Flavio Briatore. Alla festa presenti tanti amici, il figlio Nathan Falco e ovviamente anche l’ex marito, con il quale continua a condividere pezzi di vita.

Elisabetta Gregoraci, il mega party di compleanno a Monaco

L’8 febbraio è stato un giorno speciale per Elisabetta Gregoraci, che ha spento 46 candeline. Per festeggiare questo traguardo la showgirl ha scelto una location d’eccezione, il Cipriani di Montecarlo, uno dei locali più esclusivi e famosi del Principato, di proprietà dell’ex marito Flavio Briatore, presente anche lui al party.

Ovviamente accanto a lei non potevano che esserci le persone più importanti, dal figlio Nathan Falco alla sorella Marzia, fino agli amici più cari. La mega festa di Elisabetta Gregoraci era curata nei minimi dettagli: la location suggestiva ha fatto da scenografia al birthday party, che presentava decorazioni eleganti e sofisticate, riportate anche sulla torta di compleanno bianca con fiocchettini neri e la scritta “Dreams don’t age”. Su Instagram ha poi specificato: “Perché crescono insieme a noi, perché non hanno fretta, perché sanno aspettare”. A tema anche l’abito da vera diva scelto per la serata.

Elisabetta ha sfoggiato un raffinato long dress in seta bianca, reso unico da un ricercato ricamo in pizzo nero a contrasto. La silhouette scivolata dell’abito avvolgeva con grazia le forme della conduttrice, celebrandone la naturale femminilità. Anche il beauty look è stato studiato nei minimi dettagli: onde morbide e senza tempo per i capelli e un trucco luminoso che metteva magistralmente in risalto lo sguardo.

Gli scatti più belli della festa del suo compleanno sono stati condivisi su Instagram dalla stessa showgirl, che li ha accompagnati a bellissime parole: “Un fiocco, a ricordarmi che ogni anno è un dono. Bianco e nero, come le cose che non hanno bisogno di spiegazioni. Intorno c’erano la mia famiglia, i miei amici e abbracci sinceri. Non tutto è cambiato, non tutto è rimasto uguale. E in mezzo a tutto questo, io. Con gli stessi sogni di sempre”.

Il rapporto speciale con Flavio Briatore

Al party di compleanno non poteva mancare Flavio Briatore, suo ex marito ma sempre al suo fianco. Del resto Elisabetta non ha mai nascosto di avere con lui un rapporto speciale, basato su stima e rispetto reciproco e la voglia di continuare a vivere come una famiglia, soprattutto per il bene del figlio Nathan Falco.

“Ci vuole un grande lavoro. Non è che ti lasci ed è subito tutto perfetto. Ci siamo impegnati e abbiamo trovato un equilibrio, mettendo al primo posto nostro figlio. Molti ragazzi vengono utilizzati per scontrarsi, noi non lo abbiamo fatto. A volte discutiamo, è normale, però abbiamo fatto un ottimo lavoro”, aveva spiegato qualche tempo fa al Corriere della Sera.

E lo stesso vale per l’imprenditore: “Lei è la madre di Falco, la cosa più importante che ho. Siamo stati bravi a mettere lui al primo posto, quando ci siamo lasciati: non saremo più una coppia, ma non smetteremo di essere i suoi genitori e di esserci l’uno per l’altra”, aveva detto al giornale.