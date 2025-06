Flavio Briatore su Elisabetta Gregoraci: “L’amore più grande”

Fonte: IPA Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Un legame che ancora oggi va oltre le passioni, ma ha un fine unico, quello di preservare il concetto di famiglia. È quello che hanno costruito, con pazienza e tanto impegno, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha parlato molto spesso della relazione con l’ex marito, tenuta in piedi da sempre per il bene del figlio Nathan Falco. Questa volta a raccontare del loro amore è stato l’imprenditore, in una lunga intervista tra carriera e vita privata.

Flavio Briatore, le parole su Elisabetta Gregoraci

In una lunga intervista al Corriere della Sera, Flavio Briatore ha parlato di carriera e vita privata. Impossibile per lui non parlare di Elisabetta Gregoraci, con la quale ha sempre mantenuto un legame fortissimo per amore del figlio. “Lei è la madre di Falco, la cosa più importante che ho. Siamo stati bravi a mettere lui al primo posto, quando ci siamo lasciati: non saremo più una coppia, ma non smetteremo di essere i suoi genitori e di esserci l’uno per l’altra”, ha detto l’imprenditore al giornale.

Per lui è l’amore più grande della sua vita: “Ma ho avuto altre relazioni importanti. Una con Heidi Klum, dalla quale ho avuto una figlia, Leni, che vedo spesso: lei e Falco si vogliono bene”, ha detto. E sul figlio, che non avrà mai la sua fame di successo ma si sta preparando per gli anni a venire, ha dichiarato: “Ora sta facendo la Boarding School in Svizzera: questo lo renderà più preparato di me ad affrontare il futuro”. E poi ha aggiunto: “È molto difficile non viziarlo. L’importante è che a scuola vada bene. Parla 4 lingue, lo tengo al corrente di quello che succede nelle mie aziende, e a lui piace molto”.

A Nathan Falco, come ogni papà, augura di “avere la salute e di essere felice. Come imprenditore gli auguro di creare tanti posti di lavoro, perché il vero fallimento è dover licenziare. Ma se si rendesse conto di non volere troppa pressione addosso e di desiderare una vita normale, vorrei solo che trovasse il modo di essere felice. Non è obbligato a fare quello che faccio io”.

Elisabetta Gregoraci e il rapporto con l’ex marito

Più volte la showgirl ha parlato dell’amore con Briatore, che nel tempo si è trasformato in un profondo affetto e grande rispetto. “Io e Briatore ci vogliamo bene, ma non saremo mai più coppia. Flavio è famiglia. È così. Ci vogliamo molto bene. Quando è stato male e l’hanno operato ho passato dieci giorni accanto a lui in ospedale, senza mollarlo un attimo, non è scontato”, aveva detto al Corriere della Sera non troppo tempo fa.

Il loro rapporto ancora oggi è pervaso da pettegolezzi e maldicenze, ma ha sempre voluto passarci sopra: “La gente parla, però le chiacchiere stanno a zero. Conviene andare oltre, sennò ti ammali. Parlano della differenza d’età, dei soldi, tutte cavolate. Se non fossi stata innamorata di Flavio non ci sarei rimasta 13 anni. Tredici anni, mica sei mesi. E non gli starei accanto ancora oggi”.