Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore: “Insieme per forza”. Poi la frecciata sulla Canalis

Fonte: IPA Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Un matrimonio che è durato per molti anni e un figlio che stanno crescendo insieme: il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non è mai stato come tutti gli altri. Anzi, è continuato anche dopo la fine dell’amore ed è oggi un legame basato su una grande stima reciproca. C’è però stato un momento in cui lei non si fidava più di suo marito, tanto da controllargli il cellulare quando lui dormiva, ma oggi hanno raggiunto un equilibrio che non vogliono perdere: “Quando Briatore dormiva ho usato il suo dito per leggere i messaggi. Ora ci vogliamo bene, ma non saremo mai più coppia“, ha spiegato.

Il rapporto con Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non sono più una coppia da molto tempo ma è risaputo che si vogliano ancora molto bene. Alcuni sognano ancora che possano tornare insieme e rimettere in piedi la famiglia che avevano formato. “Eh, ma ci vuole un grande lavoro. Non è che ti lasci ed è subito tutto perfetto. Ci siamo impegnati e abbiamo trovato un equilibrio, mettendo al primo posto nostro figlio. Molti ragazzi vengono utilizzati per scontrarsi, noi non lo abbiamo fatto. A volte discutiamo, è normale, però abbiamo fatto un ottimo lavoro”, ha spiegato a Corriere della Sera.

Poi, il racconto del periodo difficile che ha attraversato un anno fa: “Ho passato un brutto periodo quando mi hanno tolto lo show. Io e Briatore ci vogliamo bene, ma non saremo mai più coppia. Flavio è famiglia. È così. Ci vogliamo molto bene. Quando è stato male e l’hanno operato ho passato dieci giorni accanto a lui in ospedale, senza mollarlo un attimo, non è scontato”. Poi aggiunge: “Io e Flavio siamo come Al Bano e Romina, ci vogliono vedere sempre insieme a tutti i costi. L’altro giorno una signora mi ha fermato per strada: ‘Ma Flavio dov’è?’. Mi fa ridere questa cosa”.

Ma il loro legame non è mai stato libero dalle maldicenze, neanche adesso che si sono lasciati: “Me le dicono ancora. Se vado in un posto: ‘Ah, gliel’ha pagato Briatore il biglietto’. Come se vivessi a carico suo. Ma io lavoro, non mi sono mai fermata. La gente parla, però le chiacchiere stanno a zero. Conviene andare oltre, sennò ti ammali. Parlano della differenza d’età, dei soldi, tutte cavolate. Se non fossi stata innamorata di Flavio non ci sarei rimasta 13 anni. Tredici anni, mica sei mesi. E non gli starei accanto ancora oggi”, ha spiegato poi. C’è stato perfino un momento in cui non si è fidata troppo di lui: “Di notte, mentre Flavio dormiva, ho preso il suo dito e l’ho usato per sbloccare i messaggi. Sul momento mi sono pure un po’ vergognata, dopo mi ha fatto ridere”. Oggi si dichiara single, dopo la fine della storia d’amore con Giulio Fratini, che è durata due anni e ha lasciato spazio a un buon rapporto.

L’aneddoto su Elisabetta Canalis

La sua carriera prosegue (è al timone dello show comico Audiscion) ma gli inizi non sono stati facili. Uno dei suoi obiettivi era il bancone di Striscia la Notizia, che però non è mai riuscita a raggiungere: “Arrivai fino in fondo, poi presero la Canalis. Però Gianna Tani, responsabile dei casting, mi disse: ‘Funzioni molto, vedrai che farai tante cose'”. Un rifiuto che però non l’ha fatta desistere: “Mandavo le domande di nascosto. Mi voleva l’agenzia di modelle Elite, però mamma non stava già bene, così scelsi Roma e non Milano per non starle troppo lontana. Papà mi voleva dottoressa. ‘Se vuoi ti aiuto a pagarti le spese, ma se tra un anno non va, te ne torni a casa’. Dopo sei mesi mi presero come valletta a La casa dei Sogni con Milly Carlucci, ero vestita di bianco come un angioletto”.

Il lavoro, però, è anche venuto a mancare. “Un brutto periodo che ho superato, la vita è fatta così. La scorsa estate non sono stata bene, troppo stress, mi si erano abbassate le difese immunitarie. Ho accusato il distacco da mio figlio, che è andato a studiare in Svizzera. I primi mesi di lontananza sono stati difficili, ma tutto va affrontato con la massima tranquillità”, ha raccontato, “Dopo sette anni mi hanno tolto il mio programma, Battiti Live, mi è dispiaciuto ma ora sto bene. Da questa esperienza ho creato la mia app Amaty, con cui offro un percorso con professionisti — psicologo, nutrizionista, personal trainer — per tornare a volersi bene”, ha poi aggiunto per spiegare come abbia ripreso in mano la sua vita e sia oggi tornata a essere quella di sempre.