IPA Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è una delle conduttrici televisive italiane più affascinanti e attente allo stile. In ogni sua uscita pubblica, infatti, la presentatrice dimostra la sua capacità di scegliere l’outfit adatto a ogni occasione e che riesca a esaltare ulteriormente la sua bellezza naturale. Anche di recente la conduttrice televisiva è apparsa più affascinante che mai in occasione del Capri Music Awards, in cui ha ricoperto il ruolo di madrina.

Elisabetta Gregoraci ha scelto per l’occasione un abito che la faceva brillare ed era caratterizzato anche da delle trasparenze seducenti. L’ex moglie di Flavio Briatore ha raccontato sui social i suoi giorni nell’isola campana divisi tra impegni lavorativi e momenti di relax.

Elisabetta Gregoraci, i giorni a Capri

Elisabetta Gregoraci è stata scelta per essere la madrina del Capri Music Awards, che ha avuto luogo nel famoso luogo di villeggiatura il 16 luglio 2025 presso il Teatro Quisisana. Per l’occasione speciale la conduttrice televisiva ha scelto un abito favoloso, che non perdeva d’occhio la seduzione. La presentatrice, infatti, ha indossato un vestito lungo grigio chiaro, completamente trasparente e ricoperto da lustrini che la facevano brillare a ogni movimento. La creazione sartoriale aveva uno scollo rotondo e una linea che seguiva le curve perfette del volto noto della televisione italiana.

Elisabetta Gregoraci ha lasciato i suoi lunghi capelli castani sciolti e ha completato il suo look solo con un paio d’orecchini a boccola e i numerosi bracciali da cui non si separa mai. Al collo la conduttrice portava un punto luce e ai piedi delle calzature argento.

Come consueto, Elisabetta Gregoraci ha voluto condividere questa sua meravigliosa esperienza lavorativa con i suoi numerosi sostenitori, raccontando la gioia provata nel partecipare a un evento musicale con scopo benefico: “Capri è un posto magico, se poi diventa anche il luogo in cui musica e impegno si incontrano allora la combo diventa perfetta! Grazie ai Capri Music Awards per avermi voluto alla conduzione di un evento musicale a sostegno della Fondazione Una Nessuna Centomila che dice NO alla violenza sulle donne. Felice di esser stata parte di questo progetto così importante”.

Elisabetta Gregoraci, i look da vacanza

Elisabetta Gregoraci ha soggiornato qualche giorno a Capri in occasione del Capri Music Awards che l’ha vista protagonista. Ma la conduttrice ne ha approfittato per concedersi anche qualche ora di relax. Nel suo profilo Instagram ufficiale, infatti, ha condiviso delle foto in cui si trova in gita in barca con un bikini decorato con una stampa in stile etnico, che sembra piacerle molto quest’anno.

Scorrendo la galleria social si vede la presentatrice per le strade di Capri con un meraviglioso abito giallo, colore che esalta particolarmente il suo incarnato. Il vestito, perfetto per le serate estive, era in crochet e presentava dei seducenti bottoni sul davanti. La conduttrice l’ha accompagnato con un paio di sandali argento e una mini bag bianca.

Ma Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato altri outfit estivi, come il bikini amaranto, coordinato a un pareo lungo bianco con stampe rosse e grigie. Il look da mare era accompagnato da un paio di sandali bassi di colore giallo acceso.