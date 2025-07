Elisabetta Gregoraci si trova in vacanza in una località balneare e da lì ha condiviso delle foto in cui è ritratta con un mini dress nero con scollatura profonda

Ansa/IPA Elisabetta Gregoraci, 10 look audaci che solo lei può indossare

Elisabetta Gregoraci si sta godendo a pieno la sua estate 2025. Adesso che non è più al timone di Battiti Live e non ha, quindi, degli impegni televisivi estivi, la conduttrice non perde occasione per raccontare sui social le sue giornate spensierate al mare e le serate all’insegna del divertimento.

Di recente la presentatrice si è mostrata più bella che mai al tramonto, con indosso un mini dress dal fascino seducente, che presentava una scollatura davvero vertiginosa.

Elisabetta Gregoraci, le foto al tramonto

Elisabetta Gregoraci condivide spesso la sua vita con i suoi ammiratori, postando degli scatti sul suo canale Instagram ufficiale. Così è stato anche di recente quando la conduttrice televisiva ha condiviso delle foto che la ritraggono più bella che mai con sullo sfondo un meraviglioso tramonto. Negli scatti social la presentatrice si trova in una terrazza sul mare e sorride in camera con un look mozzafiato.

Elisabetta Gregoraci, infatti, ha scelto per il suo giorno speciale al mare un abito nero corto, che presentava una scollatura sorprendente, scendendo fino a mostrare il suo ombelico e con un design a onde nella parte intera. La creazione sartoriale era aderente e aveva le maniche a canottiera, mentre nella parte inferiore presentava un drappeggio laterale.

La conduttrice televisiva ha completato il suo look seducente con un paio di calzature nere infradito, con dettaglio gioiello oro nella parte anteriore e con dei piccoli orecchini a boccola. Non mancavano nemmeno i suoi immancabili bracciali e un punto luce al collo come pendente della sua collana.

Elisabetta Gregoraci segue il trend del giallo burro

Elisabetta Gregoraci si mostra spesso felice e spensierata in delle località di vacanza balneare, dove ama prendersi dei giorni di pausa e rilassarsi. Di recente la conduttrice televisiva si è mostrata bellissima in bikini a Forte dei Marmi in compagnia del figlio Nathan Falco Briatore. In seguito, invece, la presentatrice ha scelto di rilassarsi a Mykonos, come raccontato sui suoi social.

Nell’amatissima isola greca, Elisabetta Gregoraci ha indossato un vestito che segue perfettamente i trend di stagione. La conduttrice televisiva, infatti, ha scelto un mini dress nel colore più di tendenza dell’anno, il giallo burro. In molte vip hanno già ceduto al fascino di questa tinta particolare e, adesso, è stata la presentatrice a mostrasi più bella che mai con un vestito di questa colorazione. L’abito era corto e completamente aderente e presentava una scollatura a balconcino e bretelline strette. Al collo la conduttrice ha indossato una collana in oro con un ciondolo a forma di cuore e ha completato il look con una mini bag bianca.

Tanti anche i bikini sfoggiati in Grecia dalla conduttrice televisiva. Dal modello fucsia con stampe nere, gialle e bianche e inserti in pietra sulle bretelline e sui fianchi, a quello bianco con piccoli fiorellini rosa e foglioline verdi stampati sopra. Quest’ultimo bikini presentava dei volant nella parte superiore del reggiseno e dello slip.

Sembra che Elisabetta Gregoraci non abbia un nuovo fidanzato in questo periodo, ma di recente potrebbe aver mandato una frecciatina al suo ex Giulio Fratini.