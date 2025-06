Dalle spiagge di tutto il mondo al centro delle città, Chiara Ferragni non smette di ispirare a suon di tenute fashion impareggiabili: l'ultima ha come protagonisti delle infradito ed il giallo burro, per le strade di Milano

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Chiara Ferragni

Un passo alla volta – ma sempre, rigorosamente con i piedi ben piantati in un paio di scarpe firmate – Chiara Ferragni sta riscrivendo la sua stessa storia. Arginato, almeno per il momento, il burrascoso moto del gossip e recuperata la naturale attitudine che rende tale ogni certificata trendsetter, la Regina delle Influencer sta regalando al suo pubblico tutta una serie di impareggiabili combo look estive pronte per essere replicate, dal mare alla città. L’ultima? A spasso per Milano e particolarmente attenta alle tendenze più calde del momento.

Chiara Ferragni, l’estate 2025 in città è all’insegna del giallo burro (e con le infradito)

Tra un viaggio di piacere ed uno di lavoro alternati in perfetta sincronia, Chiara Ferragni rincasa a Milano, dove vive con la propria famiglia. Ogni occasione per lei è buona per sfoderare il meglio del proprio illimitato armadio, sì, anche una tranquilla passeggiata in città: nell’ultimo post Instagram dell’imprenditrice digitale la si vede indossare una mise densa di must-have di stagione, uno spunto provvidenziale – e puntualissimo – per sopravvivere al caldo surreale di questi primi giorni di piena estate.

Ad un paio di jeans di tendenza, a gamba larga e in lavaggio medio-chiaro, l’Influencer ha abbinato un leggero body a canotta con scollo profondo in giallo burro, re della palette cromatica estiva del 2025.

Ma non è certo finita qui: ecco ai suoi piedi spuntare nientemeno che un paio di sandali infradito, gli indiscussi protagonisti della recente, inattesa rivoluzione fashion dal sapore urbano.

Color cammello e dotati di intrecci, questi si intonavano alla perfezione alla cintura di gusto boho stretta in vita. Completavano il tutto in estremo lusso una tote-bag firmata Chanel e degli occhialoni scuri da diva.

Chiara Ferragni, il weekend a Como con il bikini dell’estate 2025

Leggenda della moda narra che ad un look streetwear con i fiocchi ne corrisponda uno da spiaggia: è passato appena qualche giorno, infatti, da quando Chiara Ferragni ha svelato al mondo intero il bikini dell’estate 2025.

Con la complicità di sole, caldo e la gran voglia di tuffarsi in piscina, durante lo scorso weekend l’ex moglie di Fedez è partita insieme alla sua famiglia per una mete lacustri più esclusive del nord Italia: Como.

A soggiornare con lei presso il celebre Grand Hotel Tremezzo c’erano mamma Marina Di Guardo, i figli, i nipoti e, ovviamente, le sorelle Valentina Ferragni e Francesca Ferragni. Oltre a concedere una meritata pausa dalla quotidianità e dagli impegni lavorativi, la vacanza ha coinciso con i festeggiamenti del compleanno di Edoardo, figlio di Francesca e Riccardo Nicoletti, ma anche con quelli per l’arrivo della piccola bambina della coppia, che a breve renderà Chiara e Valentina zie ancora una volta.

Ebbene, per l’occasione l’arcinota imprenditrice digitale ha indossato un clamoroso costume bicolor dal design stravagante: nei toni del bianco e del nero, il due (o forse dovremmo dire quattro?) pezzi si componeva di un triangolo scorrevole doppio, così come lo slip a vita bassa. Inutile dire che l’impatto sia stato talmente forte da mettere in discussione lo scenario tendenze costumi dell’estate 2025, con il bikini in questione ricercatissimo ovunque.