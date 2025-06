Chi di moda se ne intende ha parlato di rivincita urbana, ed è proprio così: l’estate 2025 elegge lecome assoluto must-have di stagione, perfette da affondare nella sabbia dorata quanto ultra glamour in città. Il panorama tendenze le offre in mille e una varianti, dalle proposte più minimal alle più preziose, a coniugare comfort e stile in una sola, liberatoria calzatura. Gli abbinamenti? Infiniti ed inimmaginabili: lo ha dimostrato Irina Shayk - grandissima sostenitrice del controverso trend - a Cannes 2025, abbinandone un paio in silicone nero al suo tailleur sartoriale bianco ottico, con tanto di cascata di diamanti al collo a sottolinearne l'aura sofisticata.