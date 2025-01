Francesca Ferragni incinta del secondo figlio, l’annuncio con una foto dolcissima

Fonte: IPA Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti

Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata la (dolce) conferma: Francesca Ferragni, sorella di Chiara, è incinta per la seconda volta. La gravidanza è stata confermata su Instagram con uno scatto che mostra tutta la famiglia insieme: “Pronto a diventare un fratello maggiore, Edo?”. Lo scoop era stato lanciato da Gabriele Parpiglia su Rtl 102.5.

Francesca Ferragni è incinta del secondo figlio: l’annuncio su Instagram

L’indiscrezione prima e la conferma dopo: Francesca Ferragni è in dolce attesa per la seconda volta. Sorella di Chiara Ferragni, moglie di Riccardo Nicoletti e dentista affermata (oltre che influencer): dopo la nascita del piccolo (e adorabile) Edoardo, è in arrivo il secondo figlio. A differenza delle sorelle Chiara e Valentina, Francesca è molto più lontana dalle luci dei riflettori: in coppia con Nicoletti, non sono mai stati al centro della cronaca rosa, se non per la nascita del primo figlio Edoardo e del loro matrimonio da sogno. “Pronta alla famiglia che si allarga”, questo il commento di Chiara.

Lo scatto è meraviglioso: Francesca Ferragni si sfiora il pancino insieme al marito “Ricky”, al figlio “Edo” e all’amatissima cagnolina Gabriella. La famiglia ha ovviamente commentato il post su Instagram. Valentina si è detta pronta ad essere zia per la quarta volta (dopo la nascita di Edoardo, Leone e Vittoria, che invece sono i figli di Chiara e Fedez), e anche Marco Ferragni, il papà delle tre sorelle, ha reagito in modo simile: “Pronto ad essere nonno per la quarta volta”. Chiara Ferragni ha inoltre condiviso l’annuncio nelle sue stories Instagram, scrivendo: “Così felice”. Valentina, invece: “La mia sorellona meravigliosa diventa mamma per la seconda volta. Che emozione”. Un nuovo nipotino è in arrivo: la famiglia si allarga, e la felicità è alle stelle.

L’annuncio anticipato

Non è una sorpresa, non del tutto: l’annuncio della dolce attesa è stato anticipato dal giornalista Gabriele Parpiglia su Rtl 102.5. La seconda delle tre sorelle Ferragni è molto più schiva: sposata con Riccardo Nicoletti, sono una coppia dal 2009. Dopo più di un decennio insieme (si sono conosciuti su MySpace), alla fine sono convolati a nozze nel 2023 al Castello di Rivalta.

La famiglia Ferragni si allarga, dunque, e subito il pensiero va in qualche modo anche a Chiara, che attualmente è impegnata con Giovanni Tronchetti Provera. Secondo Fabrizio Corona, potrebbe in effetti arrivare un altro annuncio in rosa, entro aprile del 2025. “Come avete visto adesso Chiara sta con Giovanni Tronchetti Provera. Dopo Fedez adesso sta con lui. Oggi ho una profezia per voi, non sbaglio, segnatevi la data. Entro aprile del 2025, Chiara Ferragni e Provera annunceranno di aspettare un bambino! Aprile 2025! Accetto qualsiasi scommessa e non ritratterò mai questa profezia, è così, e non mi rimangio nulla”.

Nelle scorse settimane, Chiara Ferragni è stata alla clinica ostetrica Mangiagalli di Milano, e si era ipotizzata una sua presunta dolce attesa. La smentita non si è fatta attendere, con una dichiarazione affidata a Dagospia, il portale di Roberto D’Agostino. “Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao, Chiara Ferragni”.