Fonte: IPA Chiara Ferragni

L’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera procede a gonfie vele. Ed è proprio il caso di dirlo: da pochi mesi ormai fanno coppia fissa e, dopo l’iniziale reticenza da parte della famiglia di lui, sono più uniti che mai. Una “famiglia allargata” che fa piani, progetti. A Natale, secondo le indiscrezioni, dovrebbe addirittura arrivare un anello al dito dell’imprenditrice digitale. E ora ad aggiungere benzina al fuoco è stato Fabrizio Corona a Gurulandia: “Annunceranno di aspettare un bambino entro il 2025”. Una delle sue “profezie”.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, un figlio nel 2025: l’indiscrezione di Fabrizio Corona

In realtà, c’è già stata un’indiscrezione in merito alla possibilità di allargare la famiglia, anticipata da Gabriele Parpiglia. E ora arriva persino la “profezia” di Fabrizio Corona. “Come avete visto adesso Chiara sta con Giovanni Tronchetti Provera. Dopo Fedez adesso sta con lui. Oggi ho una profezia per voi, non sbaglio, segnatevi la data. Entro aprile del 2025, Chiara Ferragni e Provera annunceranno di aspettare un bambino! Aprile 2025! Accetto qualsiasi scommessa e non ritratterò mai questa profezia, è così, è non mi rimangio nulla”.

La storia tra la Ferragni e Tronchetti Provera sarebbe già a un punto di svolta importante. Un legame che si è rafforzato negli ultimi mesi e che è diventato una certezza per l’imprenditrice digitale. Un porto sicuro. E, no, non è solo un fidanzato, non è solo un amore e non è tantomeno un flirt passeggero. “Sapete come lo chiama lei in privato?”, ha incalzato Corona a Gurulandia: “Non fidanzato, non Giò, lei dice ‘il mio compagno’, nel senso ‘il mio compagno di vita’, la sua vita nuova, a un anno dal caos che l’ha travolta. E comunque a Chiara io le auguro tanta felicità e se la merita. A prescindere da Fedez che è un mio grande amico”.

La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

“A Milano si parla, inoltre, di una gran voglia di allargare la famiglia”, l’intento ci sarebbe, in effetti, anticipato proprio da Parpiglia. E la Ferragni crederebbe davvero molto in questa storia, come dimostrano le ultime indiscrezioni. Non solo la coppia ha deciso di non nascondersi più e di farsi fotografare insieme, vivendo questo giovane amore alla luce del sole, ma le intenzioni sarebbero più che serie, tanto da parlare di anello di fidanzamento e della volontà di avere un bambino insieme.

“Nei salotti dell’alta finanza milanese si dà per certo che per le feste Chiara avrà al dito un anello di fidanzamento da far invidia alle aspiranti principesse di mezza Europa. Il suo Giovanni ne ha già ordinato uno di svariati carati che la lascerà senza fiato”, aveva raccontato Oggi. E come sta affrontando Fedez la nuova storia dell’ex moglie? Con la sua proverbiale ironia. “Chi perde un marito poi trova un tesoro/amore fa rima con patrimonio”, e ancora un’altra stoccata nei suoi confronti, come “Ogni giorno ti alzavi dal letto, e per ogni bacio un’amnesia”. Passaggi che di certo raccontano una storia ben diversa da quella vita perfetta narrata sui social ormai un anno fa.