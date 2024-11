Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, amore alla luce del sole: il weekend a Roma

L'influencer e il manager non si nascondono più: hanno trascorso il weekend a Roma, tra passeggiate in giro per la Capitale

Non potrebbe andare meglio la storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: l’imprenditrice digitale e il manager hanno deciso di non nascondersi più, trascorrendo il weekend a Roma, tra passeggiate romantiche per la Capitale mano nella mano, una cena con gli amici e una notte in un hotel lussuoso. Nel frattempo però non si è fatta attendere la reazione di Fedez, che tra le storie di Instagram sembra aver lanciato una frecciata all’ex moglie e al nuovo compagno.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera non si nascondono più

È evidente: Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera non hanno più intenzione di nascondersi. L’influencer più celebre d’Italia e il rampollo milanese, dopo essere stati avvistati durante una passeggiata di famiglia a Milano, si sono concessi un weekend nella Capitale. I due hanno dormito insieme in un lussuoso hotel a cinque stelle nei pressi di Via del Babuino, per poi dedicarsi a visitare la città come turisti “qualunque”.

A pizzicarli insieme Il Messaggero, che li ha paparazzati mano nella mano durante una passeggiata romantica per le vie di Roma, dove l’imprenditrice digitale – ormai frequentatrice assidua della Città Eterna – non si è sottratta a qualche foto con i fan. La coppia ha poi proseguito la serata in un ristorante del centro per una cena tipicamente romana insieme ad alcuni amici, e ha continuato la serata tra i luoghi iconici di Roma, come il Pantheon, i tipici mercati del centro e i Fori Imperiali, tutti luoghi immortalati nei suoi ultimi post su Instagram.

“Ciao again Roma!”, ha scritto Ferragni a corredo degli scatti, dove però al momento l’erede dell’impero Pirelli non appare, forse per continuare a proteggere questo sentimento, ancora troppo giovane, dalla gogna social. Ma è chiaro che ormai la storia è decollata: l’influencer ha ritrovato la voglia di sorridere.

La frecciata di Fedez

Non si è fatta attendere molto la reazione di Fedez al romantico weekend romano dell’ex moglie. Il rapper dopo aver trascorso il fine settimana con i figli a Milano, ha condiviso tra le storie di Instagram dei versi di una canzone che sembrano proprio una frecciata all’influencer.

“Prima o poi abbandonerò il sacrificio per la musica e prenderò posto in ufficio e mi farò un nome, incontrerò una donna che vuole farsi l’uomo che si è fatto un nome, per farsi un cognome”, recita il brano di Dargen D’Amico, Low Cash. Il riferimento al cognome “importante” del nuovo compagno di Chiara Ferragni sembra evidente, alla luce anche dello sfogo dell’imprenditrice digitale di qualche giorno fa.

“Un anno nella mia “nuova” casa. Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà” ha scritto su Instagram, con una chiara allusione alla separazione dal marito. E ha poi proseguito: “Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia “nuova” famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero”.

In questo modo l’influencer ha trovato il modo per “ufficializzare” la storia con Tronchetti Provera, ribadendo che “ogni perdita porta con sé una nuova possibilità“: per Chiara è arrivato il momento di tornare a sorridere e ha tutta l’intenzione di vivere questa nuova ondata di felicità.