Chiara Ferragni torna ad attaccare Fedez: il duro sfogo dopo l’anno più difficile

Il matrimonio dei Ferragnez non è finito nel migliore dei modi e Chiara Ferragni non ha perso occasione per attaccare duramente l'ex marito Fedez

Fonte: Getty Images Chiara Ferragni

Come tutti, anche per Chiara Ferragni è tempo di bilanci. Il 2024 sta per volgere al termine ed è ora di tirare le somme. Per l’influencer e imprenditrice digitale è stato sicuramente l’anno più complicato della sua vita. Sia dal punto di vista lavorativo, con lo scandalo del pandoro-gate, sia da quello sentimentale con la fine del suo matrimonio con Fedez. Gli ultimi mesi sono stati sicuramente intensi e travolgenti per la Ferry, che ora però si sente più libera e sicura di sé. È decisamente rinata, grazie anche al nuovo amore Giovanni Tronchetti Provera.

Lo sfogo di Chiara Ferragni contro Fedez

Chiara Ferragni ha deciso di fare un resoconto della sua vita, o meglio dell’ultimo anno che è stato particolarmente tosto. Ha lanciato diverse frecciatine all’ex marito Fedez, senza però fare mai il suo nome. Ma il riferimento al rapper è più che evidente. “Un anno nella mia “nuova” casa. Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà”, ha ammesso la Ferry.

Ha ribadito: “Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale. Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia “nuova” famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero”.

Un passaggio che chiaramente è rivolto a Fedez, che ha lasciato Chiara Ferragni poche settimane dopo il pandoro-gate, e a Giovanni Tronchetti Provera, l’uomo che ha ridato il sorriso e la serenità all’influencer.

“Questo anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una nuova possibilità. E oggi sento che la mia libertà non è solo un punto di arrivo, ma un inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia”, ha concluso Chiara.

La Ferragni ha di recente raggiunto un accordo con Fedez per il divorzio ma il legame non è più quello di una volta. I Ferragnez mantengono un rapporto civile solo per i figli Leone e Vittoria, che restano la priorità per entrambi.

Chiara Ferragni felice con Giovanni Tronchetti Provera

Dallo scorso agosto il cuore di Chiara Ferragni è tornato a battere per Giovanni Tronchetti Provera. Una vecchia conoscenza diventata qualcosa di più. Un sentimento ad oggi molto importante tanto che pare che presto la 37enne riceverà un prezioso pegno d’amore. I due hanno già iniziato a fare le prove da famiglia allargata, con uscite che coinvolgono i rispettivi figli. Giovanni è padre di tre bambini, avuti dall’ex moglie Nicole Moellhausen, che frequentano la stessa scuola di Leone e Vittoria.

Secondo le indiscrezioni i genitori di Tronchetti Provera non sarebbero molto felice di questa relazione, soprattutto per via dell’esposizione mediatica di Chiara ma Giovanni ha scelto di dare fiducia e priorità alla Ferragni, della quale sembra molto preso. Un amore, insomma, destinato a durare nel tempo a differenza del breve flirt con Silvio Campara, che tanto ha fatto chiacchierare la scorsa estate.