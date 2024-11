La gara è entrata nel vivo: chi arriverà in finale? Intanto continuano le Blind Auditions, il momento più emozionante di "The Voice Kids"

Fonte: IPA Antonella Clerici

The Voice Kids torna su Rai1. Dopo il grande successo della prima puntata, che ha attirato 3.451.000 spettatori con uno share del 21,5%, il programma ripropone le Blind Auditions, che da quest’anno aumentano. Alla guida troviamo Antonella Clerici, impeccabile padrona di casa, mentre la giuria confermata vede protagonisti Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino. Con la loro esperienza e passione, i coach sono pronti a scegliere i piccoli talenti più promettenti tra i concorrenti, tutti di età compresa tra 7 e 14 anni.

The Voice Kids, le anticipazioni del 22 novembre

La formula rimane fedele al format classico, con le audizioni al buio che sono il cuore della trasmissione. I coach ascolteranno le performance dei giovani cantanti di spalle, concentrandosi esclusivamente sulle voci. Ogni esibizione promette emozioni e sorprese: dietro ogni bambino c’è una storia da raccontare, un sogno da realizzare. Antonella Clerici, sempre attenta e coinvolgente, accompagnerà il pubblico nella scoperta di questi giovani talenti.

Ogni coach avrà la possibilità di utilizzare due strumenti strategici: il Super Pass, che consente a un concorrente di accedere direttamente alla finale, e il Super Blocco, con cui si può impedire a un altro coach di scegliere un cantante particolarmente ambito. Alla fine delle Blind Auditions, ogni squadra sarà composta da nove concorrenti, ma solo tre di loro per team arriveranno alla finale del 20 dicembre, dove sarà il pubblico a decretare il vincitore.

Cos’è successo nella prima puntata

La puntata d’esordio, andata in onda il 15 novembre, è stata un trionfo di musica e talento. Emma, con la sua interpretazione di In cerca di te di Simona Molinari, ha conquistato tutti i coach. Alla fine, però, ha scelto il Team Arisa. Annamaria ha emozionato con Esseri umani di Marco Mengoni, optando anche lei per il Team Arisa dopo un commovente duetto su Amore mio. Alessandro, dieci anni, ha portato una ventata di energia con Rock’n’Roll Robot di Alberto Camerini e ha scelto Clementino.

Melissa, dall’Abruzzo, ha stupito con Listen di Beyoncé, scegliendo Loredana Bertè. Giulia ha cantato Viva la pappa col pomodoro e si è unita al Team Arisa, coronando il suo desiderio di essere scelta dalla cantante. Tra le performance più memorabili, quella di Alessio, che con un brano dei Guns N’ Roses ha ricevuto il Super Pass da Arisa, assicurandosi un posto in finale. Al contrario, alcuni momenti sono stati più leggeri: Antonio, che non è stato scelto, ha regalato risate quando i giudici hanno dovuto cantare Mi scappa la pipì papà come “punizione”.

Dopo la prima puntata, la composizione delle squadre è ancora aperta. Arisa ha già quattro concorrenti, Loredana e Clementino due ciascuno, mentre Gigi D’Alessio è fermo a uno. La sfida per accaparrarsi i migliori talenti si fa sempre più serrata. Ogni coach cerca di costruire un team equilibrato, puntando su voci uniche e su una forte presenza scenica.

Dove seguire il programma

Per chi non potesse seguire la diretta su Rai1, The Voice Kids è disponibile on demand su RaiPlay, dove si trovano le clip delle esibizioni, i momenti più importanti e i retroscena più curiosi. Gli spettatori all’estero possono invece sintonizzarsi su Rai Italia. Non resta che attendere le 21,30 per lasciarsi conquistare dalle emozioni, dalla musica e dalla magia di The Voice Kids. La sfida tra i coach è solo all’inizio: chi riuscirà a formare la squadra più forte? E quali giovani artisti ci sorprenderanno stasera?