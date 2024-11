Fonte: Ansa Antonella Clerici

La magia di The Voice Kids torna a illuminare il palinsesto di Rai1, a cominciare da venerdì 15 novembre alle 21,30. Il talent show dedicato alle giovani promesse del canto, dai sette ai quattordici anni, è infatti pronto per una nuova stagione. Al timone, ritroviamo Antonella Clerici, che torna alla guida dello show alla ricerca dei sogni e delle storie dei piccoli protagonisti che, con le loro voci, sono chiamati a intrattenere i telespettatori.

The Voice Kids, le anticipazioni del 14 novembre

Confermati in giuria i coach che hanno contribuito al successo delle edizioni precedenti: Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino. La loro esperienza, che si unisce alla capacità di entrare in sintonia con i giovani talenti, è la chiave dell’ottima riuscita del programma. Grande attesa anche per il ritorno di Simone Grande, vincitore della scorsa edizione, che si esibisce durante la prima puntata. Con il brano Pigiama Party, inoltre, Simone rappresenterà l’Italia al Junior Eurovision Song Contest a Madrid, in onda su Rai2 e RaiPlay sabato 16 novembre. Per i fan, sarà possibile sostenerlo votando sul sito jesc.tv.

Questa edizione di The Voice Kids introduce una novità nella fase delle Blind Auditions: le serate dedicate alle audizioni al buio sono quattro, una in più rispetto agli anni passati. Durante questa fase, certamente la più avvincente, i coach ascoltano i giovani partecipanti senza vederli, basandosi esclusivamente sulla voce. Se un coach viene conquistato, si gira per aggiudicarsi il concorrente nella propria squadra. In caso di interesse di più coach, è il giovane talento a scegliere il proprio mentore.

Il ruolo dei coach

Come già accaduto in precedenza, i coach hanno a disposizione due strumenti speciali per rendere la competizione ancora più avvincente: il Super Pass e il Super Blocco. Il Super Pass permette a un concorrente particolarmente promettente di accedere direttamente alla finale, mentre il Super Blocco dà la possibilità di impedire a un altro coach di selezionare un talento.

Al termine delle Blind Auditions, ogni coach avrà una squadra composta da nove concorrenti. Di questi, uno andrà direttamente in finale grazie al Super Pass, mentre gli altri otto si sfideranno nelle puntate successive per conquistare un posto nel gran finale. La finale, prevista per venerdì 20 dicembre, sarà una serata emozionante durante la quale i tre migliori concorrenti di ogni squadra si esibiranno davanti al pubblico in studio, che avrà l’ultima parola per decretare il vincitore.

Quando e dove va in onda

Come sempre, The Voice Kids sarà disponibile su Rai1 e in streaming su RaiPlay ogni venerdì sera, ma qui si potranno rivedere tutte le esibizioni e i momenti più importanti. I contenuti on demand saranno caricati in tempo reale per consentire al pubblico di rivivere ogni emozione. Per gli spettatori all’estero, il programma sarà accessibile su Rai Italia. L’interazione con i fan sarà fondamentale grazie ai social ufficiali del programma: su Instagram, Facebook, TikTok, X (ex Twitter) e YouTube, si potranno seguire aggiornamenti, curiosità e momenti esclusivi con l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. La prima puntata è invece attesa per il 14 novembre, come sempre su Rai1.