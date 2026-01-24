Anticipazioni The Voice Kids del 24 gennaio, si torna con le Blind Auditions

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Sabato 24 gennaio, in prima serata su Rai1 alle 21,30, torna l’appuntamento con The Voice Kids, il talent show che porta sul palco alcune delle voci più sorprendenti della giovane generazione. Quella in onda sarà la terza puntata della nuova stagione, un passaggio importante nel percorso dei piccoli concorrenti, perché ancora una volta il racconto ruota attorno alle Blind Auditions, il momento più delicato e rivelatore dell’intero format, tornato in auge da appena qualche anno.

Il programma, versione junior di uno dei talent più duraturi della nostra televisione, mette al centro ragazzi e ragazze tra i sette e i quattordici anni, chiamati a confrontarsi con un palco importante e con l’ascolto attento di una giuria d’eccezione. A guidare la serata c’è Antonella Clerici, che di certo rappresenta il vero segreto del successo di questo show.

The Voice Kids, le anticipazioni del 24 gennaio

Al centro della puntata, torna il meccanismo delle audizioni al buio: i coach, inizialmente di spalle, basano la loro scelta esclusivamente sulla voce. Nessuna immagine, nessun dettaglio estetico, solo interpretazione, timbro e personalità. È proprio in questa fase che The Voice Kids mostra la sua identità più forte, privilegiando l’ascolto puro e mettendo in risalto il talento, anche quando è ancora in formazione.

Sulle poltrone rosse siedono Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, un gruppo eterogeneo per esperienze e sensibilità musicali, che sa proporre ai concorrenti prospettive diverse e complementari. Le dinamiche tra i coach si fanno sempre più strategiche, soprattutto grazie a due strumenti chiave del regolamento: il Super Pass, che consente di mandare direttamente un giovane artista in finale, e il Super Blocco, utilizzato per ostacolare la scelta di un collega. Decisioni che, se da un lato aumentano la tensione, dall’altro evidenziano quanto ogni singola voce possa diventare determinante.

La puntata del 24 gennaio sarà dunque in equilibrio tra competizione e storie personali, favorite dall’empatia di Antonella Clerici che di volta in volta si interessa a loro con naturalezza, in quel modo spontaneo che le è proprio da sempre.

Dove e quando vedere The Voice Kids

Per chi non potrà seguire la diretta, o desidera rivedere le performance più significative, The Voice Kids è sempre disponibile on demand su RaiPlay e trasmesso anche su Rai Italia per il pubblico all’estero. Già durante la messa in onda, la piattaforma offre clip delle esibizioni, interventi dei coach e i passaggi più intensi della serata, mentre le puntate complete sono caricate integralmente pochi minuti dopo la fine della trasmissione.

L’orario è quello consueto, sempre su Rai1, dalle 21,40 circa e comunque dopo il normale appuntamento con Affari Tuoi. Lo show vive inoltre anche sui social grazie agli highlights della puntata e ai commenti degli utenti che ogni settimana seguono numerosissimi le vicende dei bambini desiderosi già di scrivere il loro futuro. La puntata rimane inoltre disponibile su RaiPlay anche nei giorni successivi alla messa in onda e con i momenti più importanti suddivisi con le solite clip. I piccoli concorrenti sono comunque in attesa del gran finale che li vedrà protagonisti e al quale alcuni di loro hanno già avuto accesso.