Anticipazioni The Voice Kids del 13 dicembre: tutto pronto per la semifinale

Dopo le Blind Auditions, i giovani talenti di The Voice Kids sono pronti a sfidarsi in semifinale per guadagnarsi un posto sempre più vicino alla vittoria

Fonte: IPA Antonella Clerici

The Voice Kids entra sempre più nel vivo con la semifinale, in onda venerdì 13 dicembre come sempre in prima serata su Rai 1. Antonella Clerici ha guidato il pubblico nel corso delle Blind Auditions, ormai giunte al termine e dalle quali sono emerse finalmente le quattro squadre, ciascuna delle quali capeggiata dai coach Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. I giovanissimi talenti sono pronti a sfidarsi all’ultima nota, per aggiudicarsi un posto nell’ambita finale.

The Voice Kids, le anticipazioni della semifinale

Tutto pronto, dunque, per la semifinale di The Voice Kids, il talent di Rai 1 giunto alla sua terza edizione che ogni venerdì sera tiene incollati al piccolo schermo tantissimi telespettatori. Gli ascolti non mentono e premiano lo show di Antonella Clerici, guida perfetta per i piccoli artisti pronti a deliziare i coach con le proprie voci e a emozionarci con le loro storie. Hanno tra i 7 e i 14 anni, eppure tanto da dire.

Li abbiamo ammirati nelle Blind Auditions, nel corso delle quali Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè hanno deciso chi accogliere nella propria squadra: nove cantanti ciascuno, di cui uno già ammesso alla finale grazie al Super Pass. La semifinale si preannuncia più agguerrita che mai, con i coach ancora in prima linea. Sono loro, infatti, a decidere chi portare in finale: i ragazzi di ogni team si sfidano divisi in due quartine e da queste sfide emergono poi due nomi che, insieme ai premiati col Super Pass, accedono direttamente alla finale di venerdì prossimo. A quel punto sarà il pubblico a decidere il vincitore mediante il televoto.

Le quattro squadre dei coach

I giochi sono fatti. Dopo le Blind Auditions i coach di The Voice Kids hanno formato le proprie squadre ed è da questi giovanissimi talenti che emergerà il vincitore di questa edizione del talent di Rai 1. In squadra con Arisa: Emma Milani, Giorgia Allegrini, Annamaria Mihalache, Flaminia Occhipinti, Giulia Fina, Niccolò Franceschini, Alessio Distefano, Aurora Galante e Aurora Di Profilo (Super Pass).

Clementino ha scelto per il suo team: Alessandro Pompeo, Riccardo Callegari, Cecilia Cataldo, Federica Lo Porto, Silvano Fava, Benedetta Muneglia, Alessandra Colacarlo, Leonardo Giovannangeli e Isabel Durastante (Super Pass). In gara con il coach Gigi D’Alessio: Francesco Maugeri, Linda Loreti, Maria Sofia Corona, Francesco Paolo Scelzo, Sofia Monegato, Tommaso Aiello, Elisa Casella, Nausica Speranzini e Dennis Benincasa (Super Pass).

Infine, nel team di Loredana Bertè gareggiano: Melissa Memeti, Gabriel Jimenez Martinez, Asia Bavaro, Martina Panarello, Sara Ghinassi, Viola Vivo, Marco Della Mura, Carol Cadeo e Benedetta Morzetta (Super Pass). Uno di questi piccoli, grandi talenti si aggiungerà al trionfo di Melissa Agliottone e Simone Grande, vincitori delle due precedenti edizioni.

Quando e dove vedere la semifinale di The Voice Kids

L’attesissima semifinale di The Voice Kids va in onda venerdì 13 dicembre in diretta su Rai 1 a partire dalle 21.30 ma, come sempre, è disponibile anche live su Rai Play dove, tra l’altro, sono presto disponibili le clip delle singole esibizioni (oltre alle puntate intere). Chi non si trova nel Bel Paese può comunque godersi lo spettacolo su Rai Italia.