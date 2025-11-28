The Voice Senior, anticipazioni del 28 novembre: la sfida delle Blind Auditions continua

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Antonella Clerici

Torna, come ogni venerdì in prima serata su Rai1, l’appuntamento con le emozioni di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici, che celebra il talento vocale over 60. Il 28 novembre il sipario si alza per la terza e attesissima puntata di una stagione che si preannuncia ricca di sorprese e di storie toccanti, con il cuore della gara ancora incentrato sulle celebri Blind Auditions.

The Voice Senior, le anticipazioni del 28 novembre

La sesta edizione del programma vede in giuria un mix di pilastri confermati e new entry che hanno subito conquistato il pubblico. Al fianco degli storici coach, l’irriverente e iconica Loredana Bertè, la sensibile Arisa e il brillante Clementino, troviamo due volti nuovi a condividere le poltrone rosse: Nek e Rocco Hunt, quest’ultimo in coppia con il rapper, formando un duo inedito e scoppiettante.

La “guerra” per accaparrarsi i migliori talenti over 60 è più accesa che mai, e le stoccate tra i giudici promettono momenti di grande divertimento. Del resto la puntata di stasera rappresenta il terzo step delle Blind Auditions, la fase cruciale in cui i coach, ancora di spalle, dovranno farsi conquistare unicamente dalla voce dei concorrenti.

In questa fase l’obiettivo per ogni team è completare il proprio roster di talenti. La pressione è alta, perché i posti disponibili sono sempre meno: ogni poltrona girata diventa un momento di gioia per il concorrente e un tassello fondamentale per la squadra del coach.

Cosa accadrà nella terza puntata

Anche la terza puntata – proprio come la seconda – sarà ricca di emozioni: i concorrenti porteranno sul palco del programma un un repertorio musicale vastissimo, dai classici della musica italiana e internazionale che hanno segnato intere generazioni, fino a qualche incursione in generi più moderni.

Ogni esibizione è un tuffo nel passato e nel presente, un’occasione per questi talenti di riprendersi il palco dopo anni, a volte decenni, o di calpestarlo per la prima volta realizzando un sogno lungamente accarezzato Non mancheranno, come di consueto, le storie umane, spesso commoventi, che accompagnano le performance. I concorrenti di The Voice Senior non portano solo una voce, ma un bagaglio di esperienze che la musica ha saputo custodire.

Anche stasera il pubblico assisterà a esibizioni in duetto, magari improvvisate, tra i talenti e i giudici, veri e propri momenti di festa e di alta qualità musicale, tra i momenti più attesi dagli spettatori. E il format promette anche la presenza di ospiti speciali: i nomi sono ancora avvolti nel mistero, ma sapranno certamente regalare grandi emozioni, come ha fatto Ron duettando sul palco con Arisa sulle note di Non abbiam bisogno di parole, un momento che ha sciolto il cuore sia del pubblico che dei giudici.

Quando e dove vedere The Voice Senior

La nuova puntata di The Voice Senior va in onda il 28 novembre con la conduzione di Antonella Clerici dalle 21.30, dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi. Lo show va in onda contemporaneamente su RaiPlay dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.

