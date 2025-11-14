The Voice Senior, anticipazioni del 14 novembre: Nek e Rocco Hunt nuovi giudici

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Antonella Clerici

Torna l’appuntamento del venerdì sera che da anni accompagna il pubblico di Rai1. Dal 14 novembre, in prima serata, prende il via la nuova edizione di The Voice Senior, il talent show dedicato alle voci over 60, ormai entrato a pieno titolo tra i programmi più seguiti della Rete ammiraglia. A guidare ancora una volta i concorrenti e il pubblico nel viaggio tra storie di vita e musica sarà Antonella Clerici, padrona di casa amatissima, per un racconto televisivo più emozionante che mai.

The Voice Senior, anticipazioni del 14 novembre

La nuova stagione – composta da sei puntate disponibili anche su RaiPlay in modalità “on demand” già durante la messa in onda – conferma la struttura che negli anni ha conquistato un pubblico trasversale. Le clip delle esibizioni, i momenti più belli, gli interventi degli ospiti e le puntate integrali potranno essere rivisti in qualsiasi momento, mentre il programma sarà trasmesso anche su Rai Italia per raggiungere gli spettatori all’estero.

La sesta edizione porta con sé una novità significativa: la giuria si arricchisce di due nuove presenze, Nek e Rocco Hunt, artisti amatissimi da generazioni diverse. Il cantante salernitano condividerà la poltrona con Clementino, formando una coppia inedita che da tenere assolutamente d’occhio. Accanto a loro, le confermatissime Loredana Bertè e Arisa, colonne portanti della storia recente del programma.

Si parte con le Blind Auditions

La formula resta quella che ha reso The Voice Senior un cult televisivo: si parte con le celebri Blind Auditions, le “audizioni al buio” nelle quali i coach, di spalle, valutano i concorrenti esclusivamente attraverso la voce. Solo un’esibizione davvero convincente potrà spingerli a voltarsi, mentre in caso di più poltrone girate sarà l’artista a scegliere a quale squadra unirsi. Anche quest’anno i coach avranno a disposizione due strumenti fondamentali: il tasto Blocco, che può impedire a un altro giudice di reclutare un talento particolarmente ambito, e il tasto Seconda Chance, che permette di richiamare un concorrente non scelto e offrirgli una nuova opportunità in una puntata successiva.

Al termine delle quattro puntate di Blind, ogni coach selezionerà sei voci, per un totale di 24 concorrenti, che accederanno alla fase del Knock Out. Qui i talenti si sfideranno con brani assegnati direttamente dai giudici, in una prova che dà accesso alla finale. Solo tre di loro per team voleranno verso la Finale, dove sarà il pubblico da casa – tramite televoto – a decretare il vincitore della sesta edizione.

Non mancheranno le performance delle guest star e gli apprezzatissimi duetti tra coach e concorrenti, quest’anno arricchiti dalla presenza di Nek e Rocco Hunt, pronti a dare un’impronta personale al clima festoso del programma.

Quando e dove vedere The Voice Senior

La nuova puntata di The Voice Senior va in onda il 14 novembre con la conduzione di Antonella Clerici dalle 21,30 e comunque dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi. Lo show va in onda contemporaneamente su RaiPlay dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Il programma vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti.

