Anticipazioni The Voice Senior del 5 dicembre, l’ultima occasione delle Blind Auditions

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Antonella Clerici

La puntata del 5 dicembre di The Voice Senior segna un passaggio decisivo: le Blind Auditions andranno in scena nella loro ultima serata, quella in cui ogni scelta pesa più delle precedenti e ogni esitazione può costare un talento promettente. I coach — Loredana Bertè, Clementino, Arisa e la coppia di new entry Nek e Rocco Hunt — si preparano a completare i propri team, selezionando i 24 concorrenti che accederanno alla fase successiva del percorso: il ‘Knock Out’, una semifinale intensa e spesso spietata, in cui i cantanti rimasti in competizione saranno chiamati a misurarsi con brani assegnati personalmente dai loro mentori.

L’obiettivo è chiaro: ridurre ciascun team a soli 3 artisti, gli unici che potranno avanzare verso la Finale, dove il clima si fa realmente competitivo e, soprattutto, dove saranno gli spettatori da casa — tramite televoto — a decretare il vincitore assoluto di questa nuova edizione.

The Voice Senior, le anticipazioni del 5 dicembre

Nell’appuntamento del 5 dicembre con Antonella Clerici i coach dovranno giocare con attenzione le loro due risorse strategiche più preziose. Il tasto ‘Blocco’, in grado di impedire a un altro coach di candidarsi per un concorrente particolarmente ambito, è una carta che si utilizza con parsimonia ma che spesso cambia gli equilibri della serata. Accanto al Blocco, torna anche il tasto ‘Seconda Chance’, che consente a ciascun coach di richiamare un artista non selezionato al primo tentativo, offrendogli una nuova esibizione in una puntata successiva. Una possibilità non solo tecnica, ma anche emotiva, che spesso svela sfumature inattese nelle voci meno appariscenti.

Con queste possibilità a disposizione, i coach intrecciano strategie, alleanze lampo e rivalità, dando vita a quella competizione che è ormai segno distintivo del programma. Ed è proprio nell’ultima serata delle Blind che tali dinamiche si acuiscono: le squadre sono quasi complete e ogni scelta diventa un atto definitivo.

Le performance dei talenti e gli ospiti

Come da tradizione, i concorrenti proporranno un repertorio che attraversa la storia della musica, tra brani italiani e successi internazionali, proponendo al pubblico un percorso che mette in luce personalità artistiche diverse, spesso maturate in anni di palchi, improvvisazioni e vita vissuta. The Voice Senior, infatti, vive della forza dei suoi protagonisti: voci che raccontano esperienze, rinascite e passioni mai sopite.

La puntata non si limiterà alla competizione. Come di consueto, non mancheranno le guest star, chiamate a portare sul palco qualità interpretativa e un pizzico di spettacolo in più. A impreziosire la serata anche gli immancabili duetti tra coach e concorrenti, una formula ormai consolidata che quest’anno trova nuovo vigore grazie all’arrivo di Nek e Rocco Hunt, che sanno ampliare il ventaglio stilistico con mondi musicali differenti.

Quando e dove vedere The Voice Senior

La nuova puntata di The Voice Senior va in onda il 5 dicembre dalle 21,30 e comunque subito dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi, ed è visibile in contemporanea anche su RaiPlay. Il programma vive anche sui social grazie alle clip rilasciate dalla Prima Rete e con i commenti degli utenti, che ogni settimana esprimono le loro opinioni proprio durante la messa in onda.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!