The Voice Kids, le pagelle della quarta puntata: Clerici dolcissima (10), Arisa chiude in bellezza (9.5)

Antonella Clerici

La quarta puntata di The Voice Kids, ha regalato emozioni indimenticabili e momenti di puro intrattenimento. Tra esibizioni toccanti, celebrazioni particolari e tanta musica, i giudici si sono messi in gioco sia come coach che come protagonisti dello spettacolo. Ecco le nostre pagelle.

Antonella Clerici, regina di dolcezza e delle tagliatelle di nonna Pina: Voto 9

Antonella Clerici ha saputo, ancora una volta, creare un’atmosfera familiare e accogliente. La conduttrice è stata protagonista di uno dei momenti più divertenti della serata, quando i giudici hanno deciso di festeggiare il suo compleanno in modo del tutto originale.

Tra gag e risate, Clementino si è ritrovato con una torta di panna in testa, e Antonella ha spento le candeline sulla sua “torta umana”, cantando Tanti auguri a te insieme al pubblico. Non è mancato un tocco nostalgico, con Antonella che ha intonato Le tagliatelle di nonna Pina, un brano che ha definito la sua carriera e ha riportato indietro nel tempo grandi e piccoli spettatori.

Il suo talento nel mettere a proprio agio i piccoli concorrenti si è visto in particolare con Viola, che ha portato sul palco Distratto di Francesca Michielin. La piccola cantante, visibilmente emozionata, ha trovato in Antonella un sostegno caloroso e materno, che ha reso il momento ancora più speciale.

Loredana Bertè, sincera e schietta: Voto 8

Loredana Bertè ha mantenuto la sua posizione di giudice schietta e severa. Durante l’esibizione di Niccolò, che ha cantato Passerà di Aleandro Baldi, la Bertè ha scelto di non girarsi, dimostrando un approccio selettivo ma professionale.

Nonostante ciò, il suo giudizio onesto ha dato al giovane cantante uno spunto per continuare a crescere. Loredana ha commentato con il suo classico stile: “Hai tanto potenziale, ma serve lavorare per emergere davvero”. La sua presenza, con il consueto mix di carisma e grinta, è sempre un punto fermo dello show.

Loredana è stata anche la prima a girarsi durante l’esibizione di Leonardo, che ha portato You Make Me Feel di Michael Jackson. La sua reazione immediata ha mostrato quanto il giovane cantante l’abbia colpita. La Bertè ha definito Leonardo “un portento“, sottolineando la sua presenza scenica e la sua naturalezza nel cantare e ballare.

Gigi D’Alessio aka “Gigipedia”: Voto 7

Gigi D’Alessio si è confermato uno dei giudici più empatici e attenti della serata. È stato particolarmente colpito dall’esibizione di Nausica, che ha portato sul palco Un amore da favola di Giorgia. Riconoscendo il livello di difficoltà del pezzo, Gigi ha commentato: “Hai il funky nelle vene“. La piccola Nausica, visibilmente emozionata, ha scelto proprio lui come coach.

Ma uno dei momenti più intensi è stato il duetto con Arisa su Non amarmi, un omaggio ad Aleandro Baldi che ha lasciato il pubblico senza fiato. La sua capacità di alternare professionalità e ironia è emersa anche durante il compleanno di Antonella, dove si è lasciato coinvolgere nelle gag con grande spirito di squadra.

Durante l’esibizione di Viola, non ha potuto fare a meno di commentare con entusiasmo: “A nove anni è illegale cantare in questa maniera“. Gigi ha saputo incoraggiare i piccoli talenti con parole cariche di ammirazione e rispetto, mostrando quanto tenga al loro percorso artistico.

Arisa, tra brividi e duetti da sogno: Voto 9.5

Arisa ha brillato per sensibilità e coinvolgimento emotivo. La sua commozione durante l’esibizione di Niccolò, che ha interpretato Passerà, ha mostrato tutta la sua autenticità. Arisa ha convinto il giovane cantante a unirsi alla sua squadra con parole piene di calore: “Ti accompagnerò passo dopo passo in questo percorso”.

Ma il momento più emozionante della serata è stato quello di Aurora, che ha portato sul palco una canzone di Chiara Galiazzo. Nelle clip di presentazione, Aurora ha confessato di essere una super fan della cantante di Padova. Dopo l’esibizione, Arisa le ha chiesto se conoscesse anche Due respiri, e la piccola ha accettato con entusiasmo di intonarla.

A sorpresa, sul palco è apparsa proprio Chiara Galiazzo, e insieme hanno regalato un duetto indimenticabile. L’emozione di Aurora e del pubblico era palpabile. Con Aurora, Arisa ha ufficialmente chiuso il suo team, confermandosi una coach capace di valorizzare i sogni dei suoi giovani talenti.

Clementino, il rap che conquista tutti: Voto 8

Clementino ha confermato il suo ruolo di giudice carismatico e genuino. Benedetta, 13 anni, ha conquistato tutti con una versione rap di Don Raffè, dedicata proprio al rapper napoletano. La giovane concorrente, grande fan di Clementino, si è esibita con coraggio e maturità, emozionandolo visibilmente. Il momento più tenero è stato il loro duetto su Fuori dal Tunnel di Caparezza, che ha strappato applausi e un sorriso sincero a tutto il pubblico.

Sempre pronto a strappare risate, Clementino è stato al centro del momento più esilarante della serata, quando ha accettato con sportività di trasformarsi in una “torta vivente” per il compleanno di Antonella. Il suo entusiasmo contagioso ha reso la puntata ancora più dinamica e coinvolgente.

La sua capacità di connettersi con i ragazzi è emersa chiaramente durante l’esibizione di Leonardo, che alla fine ha scelto proprio lui come coach, chiudendo ufficialmente il suo team. La scelta di Leonardo è stata una sorpresa, ma ha dimostrato quanto Clementino sia riuscito a conquistare il cuore dei concorrenti con la sua autenticità e il suo entusiasmo.