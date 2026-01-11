The Voice Kids, le pagelle del 10 gennaio: Clerici si commuove (8), Loredana Bertè e Arisa da brividi (10)

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

È cominciata una nuova edizione di The Voice Kids: il talent show condotto da Antonella Clerici dedicato alle voci più giovani è partito col piede giusto, regalando al pubblico storie commoventi ed emozionanti, che sono riuscite a toccare le corde dei cuori dei giudici e degli spettatori. Quella di sabato 10 gennaio è stata la prima puntata delle Blind Audition, ovvero le audizioni al buio: il format rimane lo stesso di sempre e il programma continua ad avere un enorme successo. Non sono mancate le lacrime e qualche risata: ecco i momenti più belli della prima puntata (secondo noi).

Antonella Clerici perfetta padrona di casa (che si emoziona). Voto: 8

The Voice Kids è certamente un format di successo, ma gran parte di questa notorietà va ad Antonella Clerici. La conduttrice è perfetta nel ruolo da perfetta padrona di casa: a suo agio sul palco, è “dietro le quinte” che dà il meglio di sé. Con la sua sensibilità ed empatia tranquillizza i bambini più tesi prima delle esibizioni, li guida a fare del loro meglio, si lascia coinvolgere dalle loro storie e sostiene i genitori più emozionati.

Durante la serata non sono mancate le lacrime, sue e dei giudici: Antonella si è commossa in più di un’occasione, tanto da scherzarci su. “Questa sera non riesco a fermarmi, sono una fontana!”, ha detto cercando di arginare il pianto. Dolcissima, c’è poco da dire.

Arisa e Loredana Bertè, un duetto che spacca. Voto: 10

Si punzecchiano, si lanciano frecciatine, ma sotto sotto sono legate da una grande stima e un affetto che si percepisce anche dalle loro battute. Arisa e Loredana Bertè sono due delle grandi protagoniste di The Voice Kids, si contendono i giovani talenti e non nascondono di divertirsi insieme, anche quando una dice all’altra di essere “scorretta”.

Poi salgono sul palco e accade la magia: le loro voci così particolari e così diverse si fondono insieme per regalarci una delle più belle performance del programma (e non solo, ve lo assicuriamo). Le due si esibiscono sulle note di uno dei pezzi più famosi di Lucio Battisti, E penso a te, lasciando i giudici e il pubblico senza parole. Un duetto da brividi, eseguito con un’intensità rara e con una profondità che solo due grandi professioniste della musica sono capaci di dare.

Nek blocca un’esibizione. Voto: 5

Durante le prime Blind Auditions non sono mancati ovviamente i momenti di tensione tra i giudici: qualche battuta qua e là aggiunge un po’ di pepe alla gara – perché sempre di una gara si tratta, anche tra i coach – ma non è piaciuto molto il gesto di Nek, che ha bloccato Arisa durante il duetto con Alessia, una bambina che ha portato sul palco La notte, celebre brano della cantante.

Di certo la giovanissima cantante avrebbe scelto la sua beniamina, ma Nek ha usato il pass per bloccarla: la ragazzina non è riuscita a nascondere la delusione, così come la coach.

Malika Ayane fa una sorpresa a Emma. Voto: 9

Tenerissima la sorpresa di Malika Ayane per Emma, una bambina che ha perso il nonno e ha dedicato proprio a lui il brano La prima cosa bella. Dopo la sua esibizione, Antonella Clerici ha invitato la piccola a intonare un altro pezzo della cantante, Come Foglie, mentre dal fondo del palco faceva il suo ingresso proprio l’artista, che ha duettato con Emma tra la commozione dei genitori e della conduttrice. Un momento che ha toccato il cuore di tutti.

La storia di Giovanni lascia senza parole. Voto: 10

Impossibile non commuoversi di fronte alla tenacia e alla forza di Giovanni, un bambino dolcissimo di 11 anni nato con una malformazione all’orecchio destro. Il piccolo ha dedicato alla nonna Lucia che non c’è più Ovunque sarai.

Giovanni è nato con un’atresia auris all’orecchio destro: “Praticamente non si è sviluppato”, spiega il piccolo in gara, che da quell’orecchio non sente bene al 100%. Ha dovuto aspettare di avere 8 anni per poter intervenire chirurgicamente e sottoporsi a ben tre operazioni.

“Dopo tre anni di duro lavoro (dal dicembre 2023, ndr), è finito tutto. Mi dicevo: ‘Chissà come sarà quando anche io avrò l’orecchio’”, ha raccontato il bambino, che ha dimostrato di avere una sensibilità e una maturità che ha commosso tutti. “A tutto si può trovare una soluzione”, ha detto, anche di fronte a una vita che non è stata clemente con lui.

Rocco Hunt si è commosso, tanto che dopo l’esibizione di Giovanni, gli ha detto: “Io e Clementino eravamo qui a piangere. Tu sei andato oltre rispetto all’esibizione di Irama, c’era del tuo. E soprattutto vedere un bambino che si attacca alle cose vere, belle e non al cellulare… Sei la dimostrazione che un mondo reale esiste ancora e che le cose belle magari partono dal basso ma arrivano al cuore delle persone“.

