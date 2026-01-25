The Voice Kids, le pagelle del 24 gennaio: Nek stupisce (7), Arisa coach dolcissima (8)

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Spontaneità, tenerezza, grandi emozioni e qualche risata: sono gli ingredienti che settimana dopo settimana continuano a rendere The Voice Kids uno dei programmi più apprezzati del palinsesto della rete ammiraglia. Sebbene lo show dedicato ai giovanissimi talenti subisca lo scontro diretto con uno dei giganti di Mediaset – ovvero C’è Posta per te di Maria De Filippi – riesce a difendersi grazie a un pubblico affezionato alle storie e al talento dei piccoli cantanti.

Per il talent condotto da Antonella Clerici è ancora tempo di blind audition: nella terza puntata di audizioni al buio i giovani artisti hanno conquistato i cuori dei giudici, che stanno ormai ultimando le loro squadre con i talenti più promettenti di questa edizione. Ecco cosa è successo in puntata e i momenti più belli ed emozionanti (secondo noi).

Nek ci regala un’emozione (finalmente). Voto: 7

Nelle prime due puntate di The Voice Kids Nek era sembrato quasi una comparsa, con pochi interventi e neanche troppo incisivi. Ma questa volta ci ha stupiti e in positivo: si è lasciato conquistare dalla storia e dalla voce della giovane Ylenia, che ha dedicato alla madre – con la quale ha un legame speciale – Eco di Joan Thiele.

È stato proprio Nek a girarsi per primo ascoltando la voce potente e cristallina della cantante in erba, che non ha nascosto di avere un debole per l’artista come la sua mamma. Com’era prevedibile, Ylenia ha scelto Nek come suo coach, che ha voluto farle una sorpresa: duettare insieme sulle note di uno dei suoi grandi successi, Laura non c’è.

Lo studio ha cantato a squarciagola il brano, accompagnando questo duetto sorprendente: Nek ci ha finalmente regalato un’emozione dopo due puntate sottotono.

Arisa coach dolcissima. Voto: 8

La sua sensibilità l’ha sempre accompagnata nelle sue avventure televisive oltre che sul palco, e si continua a percepire in ogni puntata di The Voice Kids. Arisa è una coach dolcissima, che sa accogliere le fragilità e le emozioni dei bambini e accompagnarli nelle loro esibizioni. È quello che è successo con la piccola Rebecca, emozionatissima di trovarsi di fronte alla sua beniamina, in lacrime, accarezzandole il viso una volta che l’ha scelta nel suo team.

La cantante ha nel suo animo una tenerezza rara, che dimostra anche nei confronti con gli altri coach del programma: durante uno scambio con Clementino ammette di amare il brano di Lucio Battisti, Io vorrei… Non vorrei… Ma se vuoi, specialmente il celebre verso che recita: “Come può uno scoglio arginare il mare?”.

“Queste parole per me sono importantissime perché ci dicono: ‘Non arrendetevi: ciò che è destinato a voi accadrà‘”. Una bella lezione anche per i piccoli talenti dello show, che anche di fronte alla delusione dell’esclusioni possono trovare il loro riscatto, continuando a dedicarsi alla loro passione.

La sorpresa di Andrea Settembre a Patrizia. Voto: 8

Ovviamente non potevano mancare le sorprese: ci ha lasciato a bocca aperta la performance di Patrizia, una giovanissima artista di strada che si è esibita sulle note di Vertebre di Settembre, del quale è una grande fan.

La piccola cantante, dopo la sua esibizione, si è messa quasi a saltare dalla gioia vedendolo accanto a sé sul palco: una sorpresa davvero speciale. L’artista le ha proposto di cantare insieme Amandoti, dando vita a duetto da brividi.