The Voice Kids, le pagelle del 31 gennaio: Nek e Clementino infiammano il palco (8), Davide fa commuovere tutti (10)

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Nek

Storie commoventi, messaggi importanti e duetti da brivido: sono questi gli ingredienti dell’ultima puntata di Blind Auditions di The Voice Kids. Sabato dopo sabato il talent show dedicato ai giovanissimi talenti regala grandi emozioni, e anche la serata del 31 gennaio non ha deluso le aspettative.

I coach Arisa, Nek, Loredana Bertè e il duo Clemetino-Rocco Hunt hanno completato i loro team, formati da 10 cantanti ciascuno: adesso le prossime fasi del talent show saranno le Battle e la Finale, prevista per il 14 febbraio. Anche questa puntata ha riservato grandi sorprese: ecco i momenti più belli della serata (secondo noi).

Il messaggio importante sul bullismo. Voto: 9

La puntata di The Voice Kids del 31 gennaio è partita in quarta, riuscendo a toccare temi importanti e attuali. La giovane Chiara è salita sul palco esibendosi sulle note di Canta ancora, brano intenso e struggente scritto da Arisa e colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa. A guidarla nella scelta del brano è stato un trauma vissuto in prima persona, la perdita di un amico a causa del bullismo: una tematica importante, che ancora oggi rimane al centro dell’attualità.

A toccare il cuore le parole di Rocco Hunt, che si è rivolto ai bambini e ai giovani che guardano il programma: “Parlate sempre di tutto quello che vi succede, non vergognatevi mai di parlare con i vostri genitori, con le vostre famiglie, con i vostri professori a scuola, perché tutto si può risolvere, a tutto c’è un rimedio, sempre”.

La storia di Davide commuove tutti. Voto: 10

Se c’è una storia che ci ha lasciato con il cuore ricolmo di speranza, è quella di Davide. 11 anni e una forza da leone, il giovane cantante ha raccontato del suo percorso in salita. “Sono nato con una malformazione, ho fatto parecchi interventi, sono stato una trentina di volte in sala operatoria e pure in terapia intensiva”.

Davide è cresciuto in fretta, ha affrontato sfide più grandi di lui, ma è salito sul palco dimostrando tutta la sua sensibilità e la sua tenacia. A The Voice Kids ha portato Esseri umani di Marco Mengoni perché “io ho avuto un percorso un po’ complicato a livello clinico-ospedaliero, quindi ho fatto molte manovre chirurgiche… E poi il brano parla di un tema un po’ attuale, perché una frase dice che la gente giudica per come ti vesti, vede soltanto le maschere. E io, nonostante tutto, credo negli esseri umani, nei chirurghi che mi sono stati vicino, tutto il personale ospedaliero, i miei genitori, gli amici”.

Nek e Clementino, il duetto che non ti aspetti. Voto: 8

Due mondi tanto diversi che si uniscono per dare vita a un duetto totalmente inaspettato: Nek e Clementino per la prima volta si sono esibiti insieme su Walk this way degli Aerosmith in napoletano. Una performance sorprendente che ha infiammato il palco del talent show e che ha fatto rimanere tutti senza parole. Possiamo dirlo, il cantante e il rapper ci hanno lasciato a bocca aperta.

Matteo e Chiara, talenti dalla voce sorprendente. Voto: 8

Sebbene i coach riescano a strapparci qualche risata e sappiano regalarci grandi emozioni con le loro performance, i protagonisti dello show rimangono sempre i giovani cantanti. E l’ultima puntata delle Blind Auditions ci ha mostrato il talento cristallino di due ragazzi che hanno incantato gli spettatori e i coach.

Il primo è stato Matteo, un 13enne polistrumentista che si è meritato una standing ovation del pubblico in studio cantando Bohemian Rhapsody e suonando la chitarra elettrica live, in un assolo che ha impressionato tutti. Poi è stato il turno di Chiara, una 13enne dalla voce sorprendente, che ha scelto Brava di Mina per presentarsi ai giudici e dimostrare a coloro che l’hanno sempre sottovalutata le sue capacità. E ci è riuscita alla grande: adesso non ci resta che vedere i giovani talenti alle prese con le Battle per scoprire chi arriverà in finale.